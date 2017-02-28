На трассе «Кемерово — Промышленная» 19 мая произошла серьёзная авария.

Это случилось на 25-м километре автодороги. Предварительно, автомобиль ВАЗ-2115 наехал на стоявший рядом грузовик ГАЗ. В результате пассажир ВАЗа скончался на месте, пишет «Сибдепо» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

В Госавтоинспекции попросили водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах.