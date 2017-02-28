В Минэкономразвития посчитали, что нет необходимости учитывать мнения всех жильцов подъезда при переводе жилого помещения в коммерческое

Если раньше необходимо было 100% голосов «за», то в скором времени может пондобится всего ⅔ проголосовавших. В министерстве отметили, что добиться стопроцентного участия жильцов подъезда на практике может быть невозможно по ряду причин, например, таких как отсутствие собственников помещений на территории Российской Федерации".

Таким образом, по оценке министерства, предприниматель может столкнуться с проблемой: если даже один собственник помещения в подъезде не сможет принять участия в собрании, сообщают «Известия». Некоторые депутаты также назвали 100% порог сильно жёстким и согласны с новыми поправками.