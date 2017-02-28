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Авиабилеты до Новокузнецка подорожают на 60 000 рублей

Сегодня 15:05
409
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В преддверии выставки «Уголь и майнинг» цены на авиабилеты до Новокузнецка подорожают на 60 000 рублей и больше.

Напомним, мероприятие пройдёт с 6 по 9 июня. Бизнесмены из 23-х стран представят свои технические новинки. Многие полетят к нам Москвы. И авиакомпании, зная это, повышают цены на билеты.

Допустим, бизнесмен решает купить билет в оба конца — скажем, из Москвы 5 июня, а обратно 10 июня.

По информации «Яндекс.Авиабилеты», самый дешёвый перелёт будет стоить 81 410 рублей. Самый дорогой — 136 613 рублей. И это эконом-класс.

Для интереса мы решили сравнить, сколько в это же время стоит полёт из столицы до Нью-Йорка. Оказалось, всего 52 000 рублей. До австралийского города Брисбен — 60 225 рублей. И даже до расположенного, по нашим меркам, на краю света новозеландского Окленда дешевле — 69 000 рублей.

Но уже на следующей после выставки неделе цены на билеты станут прежними — от 18 200 рублей.

Как ранее писал ВашГород.ру, в Новокузнецк на «Уголь и майнинг» прилетят бизнесмены из Германии, Великобритании, Швейцарии, Италии, Японии и других стран.

Комментарии 1
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Vasya
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Зато все себя называем цивилизованной страной, как были варварами-барыгами такими и остались!
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