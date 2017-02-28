Жители Прокопьевска жалуются на разрушения в доме, который был сдан два с половиной года назад.

Квартиры в доме № 26 Б по улице Коксовой жильцы получили в декабре 2014 года. Всего в здании 36 квартир. Все проживающие здесь — дети-сироты.

По их словам, проблемы начались уже в 2015 году. На стенах и потолках стали появляться трещины. Жители опасаются, как бы потолки не упали им на головы. Картину разрухи дополняют мокрые трубы. Прокопчане говорят, что вода по ним течёт постоянно.

Горожане обращались в ЖЭК № 3, который занимается обслуживанием дома. Но исправлять огрехи строителей не в компетенции коммунальщиков.

В ЖЭКе № 3 ВашГород.ру подтвердили: да, жалобы с указанного адреса были. Сейчас работники организации готовят их, чтобы передать застройщику — УК «Прокопьевское строительно-монтажное управление». А там уже решат, что делать с трещинами в доме, пояснили в ЖЭКе. Но застройщик, по всей видимости, занят более важными делами: дозвониться не удалось ни до руководителя, ни до секретаря компании.

Остаётся надеяться, что на проблемный дом всё же обратят внимание и приведут его в порядок. Ведь речь идёт уже не просто о комфорте жителей, а об их безопасности.