Эксперты представили рейтинг самых безопасных машин, которые выпущены за последние годы.
Список составлен на основе данных краш-тестов, пишет «Российская газета».
В 2009 году по суммарному показателю самым безопасным автомобилем признан «Хонда Инсайт». В сумме автомобиль набрал 326 баллов.
Лидер в 2010 году — «БМВ 5серии». Машина заработала на 10 процентов больше, чем «Хонда Инсайт». Немецкая модель впервые в истории краш-тестов получила 100 процентов за устройства обеспечения безопасности.
В последующие годы побеждали «Шевроле Авео» (329 баллов), «Вольво В 40» (361), «Кворос 3 седан» (340), «Мерседес Бенц В класса» (332) и «Вольво Икс Си 90» (356 баллов).
В 2016 году самый высокий суммарный балл достался новому поколению «Тойота Приус» (336). В этом году самым безопасным признан «Вольво Эс 90/В 90». Модель получила более 320 баллов в четырёх категориях.
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ну а одна из самых лучших - Рено клио
потом Вольво возьмём тоже