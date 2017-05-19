Эксперты представили рейтинг самых безопасных машин, которые выпущены за последние годы.

Список составлен на основе данных краш-тестов, пишет «Российская газета».

В 2009 году по суммарному показателю самым безопасным автомобилем признан «Хонда Инсайт». В сумме автомобиль набрал 326 баллов.

Лидер в 2010 году — «БМВ 5серии». Машина заработала на 10 процентов больше, чем «Хонда Инсайт». Немецкая модель впервые в истории краш-тестов получила 100 процентов за устройства обеспечения безопасности.

В последующие годы побеждали «Шевроле Авео» (329 баллов), «Вольво В 40» (361), «Кворос 3 седан» (340), «Мерседес Бенц В класса» (332) и «Вольво Икс Си 90» (356 баллов).

В 2016 году самый высокий суммарный балл достался новому поколению «Тойота Приус» (336). В этом году самым безопасным признан «Вольво Эс 90/В 90». Модель получила более 320 баллов в четырёх категориях.