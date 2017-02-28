Популярный мессенджер разрешил пользователям торговать и покупать
19 мая 16:11
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Заказать еду, такси, оплатить билет в кино — скоро это станет возможным, не выходя из Telegram.
19 мая мессенджер разрешил для 25 стран онлайн-платежи. Продавцы смогут запускать боты со своими товарами и услугами, а пользователь — покупать нужное, не выходя из приложения. После нажатия кнопки «Pay» надо ввести информацию о банковской карте и подтвердить платёж.
Обработкой займутся процессинговые платформы, так что личные данные пользователя мессенджер не сохранит.
В России функция появится в ближайшие дни, пишет «РБК».
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