Самый дорогой участок земли в мире продали на аукционе за огромные деньги
19 мая 16:47
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Самый дорогой участок в мире продан на аукционе почти за 3 миллиарда долларов.
Как сообщает газета South China Morning Post, участок в Гонконге купила крупнейшая строительная компания Henderson Land. Претендентов на покупку «лакомого кусочка» было девять.
Компания-победитель пообещала построить знаковый объект на этом месте.
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