Самый дорогой участок в мире продан на аукционе почти за 3 миллиарда долларов.

Как сообщает газета South China Morning Post, участок в Гонконге купила крупнейшая строительная компания Henderson Land. Претендентов на покупку «лакомого кусочка» было девять.

Компания-победитель пообещала построить знаковый объект на этом месте.