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Недвижимость и строительство

Самый дорогой участок земли в мире продали на аукционе за огромные деньги

19 мая 16:47
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1zoom.ru

Самый дорогой участок в мире продан на аукционе почти за 3 миллиарда долларов.

Как сообщает газета South China Morning Post, участок в Гонконге купила крупнейшая строительная компания Henderson Land. Претендентов на покупку «лакомого кусочка» было девять.

Компания-победитель пообещала построить знаковый объект на этом месте.

Недвижимость и строительство
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