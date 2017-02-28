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Крупные сотовые операторы объявили о массовом сбое связи

19 мая 17:03
1161
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gazeta19

19 мая абоненты «Мегафона» пожаловались на массовый сбой связи.

Неполадки наблюдались у пользователей с разных городов России. Абоненты сообщали о пропаже связи.

Неполадки возникли и у «дочки» «Мегафона» — оператора Yota.

В компании подтвердили массовые сбои и сказали, что оперативно решают проблемы.

Позже неполадки начались у «Билайна». Представители оператора также сообщили, что исправляют ситуацию.

Пользователи, конечно, принялись шутить о причине сбоев. Среди версий — тестирование «Пакета Яровой» и отключение связи Навальному.

Комментарии 3
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Кстати,
8 5
стал замечать, что А.А.Навальный буквально подавляет меня своим авторитетом - непримиримый к дерьмовым "сливкам" общества и, в целом, классный парень !
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Алишер Усманов
3 2
говорит в своем видеообращении к Навальному: "... я живу в СЧАСТЬЕ, ... тьфу на тебя ..." !
А ты, типа, живи в России !
Че маленькому Алешке остается - то, что останется в России от стола после проживания в СЧАСТЬЕ ... , ну и нам че-нить перепадет !?;
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!
2 1
говорит в своем видеообращении к Навальному: "... я живу в СЧАСТЬЕ, ... тьфу на тебя ..." !
А ты, типа, живи в России !
Че маленькому Алешке остается - то, что останется в России от стола после проживания в СЧАСТЬЕ ... , ну и нам че-нить перепадет !?;
...но когда то алишер не весело пожил и у хозяина, по очень гадкой статье!
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