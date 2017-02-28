19 мая абоненты «Мегафона» пожаловались на массовый сбой связи.

Неполадки наблюдались у пользователей с разных городов России. Абоненты сообщали о пропаже связи.

#мегафон в очередной раз "радует" сбоями. Благо есть второй телефон с ТЕЛЕ2. Даже оплачивать услуги после подобного не хочется — Sergius Forhekset (@WraithofMayhem) 19 мая 2017 г.

Неполадки возникли и у «дочки» «Мегафона» — оператора Yota.

А чё связи вообще ни у кого в России нет? #мегафон — Ковтунъ (@KovtunForever) 19 мая 2017 г.

В компании подтвердили массовые сбои и сказали, что оперативно решают проблемы.

@olegkim245 На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства. — МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.

Позже неполадки начались у «Билайна». Представители оператора также сообщили, что исправляют ситуацию.

Пользователи, конечно, принялись шутить о причине сбоев. Среди версий — тестирование «Пакета Яровой» и отключение связи Навальному.