19 мая абоненты «Мегафона» пожаловались на массовый сбой связи.
Неполадки наблюдались у пользователей с разных городов России. Абоненты сообщали о пропаже связи.
#мегафон в очередной раз "радует" сбоями. Благо есть второй телефон с ТЕЛЕ2. Даже оплачивать услуги после подобного не хочется— Sergius Forhekset (@WraithofMayhem) 19 мая 2017 г.
Неполадки возникли и у «дочки» «Мегафона» — оператора Yota.
А чё связи вообще ни у кого в России нет? #мегафон— Ковтунъ (@KovtunForever) 19 мая 2017 г.
В компании подтвердили массовые сбои и сказали, что оперативно решают проблемы.
@olegkim245 На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства.— МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.
Позже неполадки начались у «Билайна». Представители оператора также сообщили, что исправляют ситуацию.
Пользователи, конечно, принялись шутить о причине сбоев. Среди версий — тестирование «Пакета Яровой» и отключение связи Навальному.
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А ты, типа, живи в России !
Че маленькому Алешке остается - то, что останется в России от стола после проживания в СЧАСТЬЕ ... , ну и нам че-нить перепадет !?;
А ты, типа, живи в России !
Че маленькому Алешке остается - то, что останется в России от стола после проживания в СЧАСТЬЕ ... , ну и нам че-нить перепадет !?;