Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 19 по 21 мая
Здоровый город

Диетологи рассказали о новом методе против ожирения

19 мая 17:44
850
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Замена бокала пива на стакан воды на 20% снижает риск ожирения, утверждают диетологи.

Врачи провели масштабный эксперимент: более 8 лет они исследовали 16 000 подопытных, которые потребляли 17 разных напитков. Сначала они заметили, что замена сладкой газировки на воду снижает риск ожирения, а затем сделали похожее открытие с пивом, пишет «Газета.ру».

Примечательно, что замена на воду чая, кофе, молока и сока такого результата не дала.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
5
5 0
Всё дело в норме употребления. Знаменитые 100 грамм -польза для организма. Чуть больше-катастрофа для него.
ответить
аватар
Мимо
0 2
Если всё пиво заменять водой - захлебнёшься. Вода, как и чай - не пиво и не водка, много не выпьешь.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ