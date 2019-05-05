Замена бокала пива на стакан воды на 20% снижает риск ожирения, утверждают диетологи.

Врачи провели масштабный эксперимент: более 8 лет они исследовали 16 000 подопытных, которые потребляли 17 разных напитков. Сначала они заметили, что замена сладкой газировки на воду снижает риск ожирения, а затем сделали похожее открытие с пивом, пишет «Газета.ру».

Примечательно, что замена на воду чая, кофе, молока и сока такого результата не дала.