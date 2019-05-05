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Всё дело в норме употребления. Знаменитые 100 грамм -польза для организма. Чуть больше-катастрофа для него.
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Замена бокала пива на стакан воды на 20% снижает риск ожирения, утверждают диетологи.
Врачи провели масштабный эксперимент: более 8 лет они исследовали 16 000 подопытных, которые потребляли 17 разных напитков. Сначала они заметили, что замена сладкой газировки на воду снижает риск ожирения, а затем сделали похожее открытие с пивом, пишет «Газета.ру».
Примечательно, что замена на воду чая, кофе, молока и сока такого результата не дала.
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