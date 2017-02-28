ВашГород.ру решил узнать, сколько родители в Новокузнецке отдают за выпускные и последние звонки.
Как правило, 11-классники сдают деньги на фотоальбомы и видеоролик, ленточки с надписью «Выпускник», украшение зала на последнем звонке, поход в кафе, подарки школе и учителям, экскурсию по городу с фотографом и банкет.
У нас в городе за весь комплекс в этом году отдают от 15 000 до 18 000 рублей, пишут на форумах новокузнечанки. Большую часть «отъедает» банкет.
«В этом году у нас в школе два класса выпускаются, сбор с рестораном 15 000, без него — 5 000 рублей», — написала горожанка.
В одном из городских лицеев, пишут новокузнечанки (скриншоты есть в распоряжении ВашГород.ру), дороже всего обойдётся подарок школе — новые окна. Складываются по 47 000 рублей.
Сложив все суммы и разделив их на число школ, представленных в сообщениях, мы узнали, что в среднем в Новокузнецке сбор на выпускной — 21 000 рублей.
Следующий пункт — наряды. Как минимум, 11-классницам сегодня покупают два платья — на последний звонок и выпускной (каждое в районе 3500−7000 рублей), обувь (от 2000 до 5000 рублей), сумку-клатч (от 1500 до 3000 рублей) и бижутерию (500 до 1500 рублей).
Если ребёнок накрасится сам, тогда останутся расходы на маникюр (от 500 до 1500 рублей) и причёску (от 1000 до 3000 рублей). Итого получилось 12 500 — 28 000. Прибавляем сборы на банкет, подарок школе и так далее — 33 500 — 49 000 рублей.
Вот как это выглядит на диаграмме (представлены минимальные суммы).
Юноши обычно обходятся одним костюмом (от 3000 до 9 000 рублей), двумя рубашками, на последний звонок и на выпускной (от 1500 до 4000 рублей), одной парой обуви (от 2000 до 5000 рублей) и галстуком (от 300 до 1500 рублей). Выходит 8 300 — 23 500. Вместе с основным сбором — 29 300 — 44 500 рублей.
Средняя зарплата в Кузбассе на февраль этого года составила 29 590 рублей. Выходит, чтобы собрать ребёнка на выпускной и последний звонок, родителям понадобится несколько месяцев откладывать деньги. Сложнее придётся малоимущим. Но подспорьем для них может стать ежегодная акция от губернатора — 10 000 рублей на наряды для ребёнка из малообеспеченной семьи. Её проводят, как правило, каждую весну.
Родители одной из новокузнецких школ в этом году из-за разных доходов не смогли договориться о том, по сколько скидываться на выпускной. В итоге решили его не праздновать, рассказала нам учительница. Классные руководители остались в стороне — и так проблем хватает.
Некоторые преподаватели считают, что отсутствие денег — не повод отказывать ребёнку в празднике.
«Любой адекватный родитель относится к выпускному, как к очень важному событию в жизни ребёнка, и старается сделать всё, чтобы праздник прошел замечательно. А несознательные критикуют всё и всех. Всё зависит от нравственных качеств родителей! А отсутствие денег — это отговорка. Вопрос о выпускном решается в сентябре, октябре! Деньги можно скопить. Тем более, сейчас малообеспеченным семьям оказывают материальную помощь», — поделилась с ВашГород.ру педагог одной из новокузнецких школ.
Так что, уважаемые читатели, если ваш ребёнок выпускается в следующем году, будет разумным откладывать деньги уже сейчас.
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Про окна - дураки. Покупайте дальше... школа - это имущество города. Кто-то потирает ручки и поедет отдыхать, раз окна поставлены.
Да и вообще в выпускных нет души уже, одни понты. Раньше собирались в школе вместо ресторана, потому что на последок неповторимая атмосфера, потом все вместе рассвет встречать...
С рестораном 15 000, без ресторана 5 000? Они там чё жрут, у меня на свадьбе банкет был 1800 с человека. Кто-то прям наживается на родителях выпускников.
а вообще жесть, конечно
Вообще все выпускные в школах нужно отменить ,
аттестат получили и все свободны,
никаких лимузинов, ресторанов, банкетов -всё это должно быть запрещено ,
нечего деньгами на ветер сорить в пустую , у меня сын в 11 классе физматшколы в нсибе на выпускной вообще не ходил , аттестат получил и ушёл сразу же! пошел в футбол играть.
Родители-быдляки превращают в перепойку. Детей ни кто не спрашивает, потому что к выпускняку, они становятся более стрежной копией своих родителей, идущих на выпускной с вполне гормональными мечтами.
Таким образом "кое кто" тупо реализует свои потребности за счет однокашников, их родителей и кошельков.
Так что участвовать в подобным мероприятиях надо, но требовать чтобы и ваши хотелки там реализовывались.
С рестораном 15 000, без ресторана 5 000? Они там чё жрут, у меня на свадьбе банкет был 1800 с человека. Кто-то прям наживается на родителях выпускников.
а вообще жесть, конечно
Эти сами пусть за себя платят, не могут пусть в школе отмечают.