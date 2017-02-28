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Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

Сколько стоит выпускной для 11-классника в Новокузнецке

Сегодня 07:10
4264
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Аnews

ВашГород.ру решил узнать, сколько родители в Новокузнецке отдают за выпускные и последние звонки.

Как правило, 11-классники сдают деньги на фотоальбомы и видеоролик, ленточки с надписью «Выпускник», украшение зала на последнем звонке, поход в кафе, подарки школе и учителям, экскурсию по городу с фотографом и банкет.

У нас в городе за весь комплекс в этом году отдают от 15 000 до 18 000 рублей, пишут на форумах новокузнечанки. Большую часть «отъедает» банкет.

«В этом году у нас в школе два класса выпускаются, сбор с рестораном 15 000, без него — 5 000 рублей», — написала горожанка.

В одном из городских лицеев, пишут новокузнечанки (скриншоты есть в распоряжении ВашГород.ру), дороже всего обойдётся подарок школе — новые окна. Складываются по 47 000 рублей.

Сложив все суммы и разделив их на число школ, представленных в сообщениях, мы узнали, что в среднем в Новокузнецке сбор на выпускной — 21 000 рублей.

Следующий пункт — наряды. Как минимум, 11-классницам сегодня покупают два платья — на последний звонок и выпускной (каждое в районе 3500−7000 рублей), обувь (от 2000 до 5000 рублей), сумку-клатч (от 1500 до 3000 рублей) и бижутерию (500 до 1500 рублей).

Если ребёнок накрасится сам, тогда останутся расходы на маникюр (от 500 до 1500 рублей) и причёску (от 1000 до 3000 рублей). Итого получилось 12 500 — 28 000. Прибавляем сборы на банкет, подарок школе и так далее — 33 500 — 49 000 рублей.

Вот как это выглядит на диаграмме (представлены минимальные суммы).

Юноши обычно обходятся одним костюмом (от 3000 до 9 000 рублей), двумя рубашками, на последний звонок и на выпускной (от 1500 до 4000 рублей), одной парой обуви (от 2000 до 5000 рублей) и галстуком (от 300 до 1500 рублей). Выходит 8 300 — 23 500. Вместе с основным сбором — 29 300 — 44 500 рублей.

Средняя зарплата в Кузбассе на февраль этого года составила 29 590 рублей. Выходит, чтобы собрать ребёнка на выпускной и последний звонок, родителям понадобится несколько месяцев откладывать деньги. Сложнее придётся малоимущим. Но подспорьем для них может стать ежегодная акция от губернатора — 10 000 рублей на наряды для ребёнка из малообеспеченной семьи. Её проводят, как правило, каждую весну.

Родители одной из новокузнецких школ в этом году из-за разных доходов не смогли договориться о том, по сколько скидываться на выпускной. В итоге решили его не праздновать, рассказала нам учительница. Классные руководители остались в стороне — и так проблем хватает.

Некоторые преподаватели считают, что отсутствие денег — не повод отказывать ребёнку в празднике.

«Любой адекватный родитель относится к выпускному, как к очень важному событию в жизни ребёнка, и старается сделать всё, чтобы праздник прошел замечательно. А несознательные критикуют всё и всех. Всё зависит от нравственных качеств родителей! А отсутствие денег — это отговорка. Вопрос о выпускном решается в сентябре, октябре! Деньги можно скопить. Тем более, сейчас малообеспеченным семьям оказывают материальную помощь», — поделилась с ВашГород.ру педагог одной из новокузнецких школ.

Так что, уважаемые читатели, если ваш ребёнок выпускается в следующем году, будет разумным откладывать деньги уже сейчас.

Комментарии 16
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я
42 0
С дуру можно все сломать, но подарки лицею в виде пластиковых окон-это лишнее.
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Читатель
66 0
Банкет 5000? На свадьбе на человека меньше уходит.
Про окна - дураки. Покупайте дальше... школа - это имущество города. Кто-то потирает ручки и поедет отдыхать, раз окна поставлены.
Да и вообще в выпускных нет души уже, одни понты. Раньше собирались в школе вместо ресторана, потому что на последок неповторимая атмосфера, потом все вместе рассвет встречать...
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Андрей
9 0
Обходится как хорошая свадьба,если все скинутся
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Кузня родная 3729
52 0
С рестораном 15 000, без ресторана 5 000? Они там чё жрут, у меня на свадьбе банкет был 1800 с человека. Кто-то прям наживается на родителях выпускников.
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Кузня родная 3729
13 0
А подарок школе в виде окон это вообще бредятина. Нет я помню в техникуме мы скидывались на линолеум, но это те у кого прогулов было до хрена и то по 400 рублей.
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321
16 1
Обходится как хорошая свадьба,если все скинутся
...вот-вот, тогда надо и практично подходить к вопросу - переженить большую часть класса - так и на свадьбу сэкономят...
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читатель
44 0
да выпускной это праздник, который хочется запомнить. Но в последнее время увы, это больше похоже на обдираловку и понты. В тексте приводятся слова педагога "отсутствие денег это отговорка", грош цена такому педагогу. В нашем классе несколько человек не могли себе позволить выпускной, именно из=за финансовых проблем дома. А если учесть, что сейчас многие живут экономя на всем, то траты на выпускной для них серьезная проблема. Поэтому нужно решить этот вопрос на уровне главы города, 1) выпускной можно провести единый, как в Питере, поздравление руководства города, ректоров ВУЗов с пожеланием увидеть детей в своих стенах, директора школ, концерт. 2) если празднование в школе то там подарок школе не дороже 10.000 максимум, преподавателю не дороже 3-5 тыс. 3) такие расходы, как фото-видео съемка, кафе не секрет, что цены специально завышают, а значит нужно это тоже как-то регулировать. А если этим не заняться, то через пару лет выпускной будет по затратам как свадьба. И школам надо помнить, что дети еще не зарабатывают, и не надо с них трясти деньги и давить на психику, что родители их не ценят потому не дают денег
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321
10 0
Кузня родная :
С рестораном 15 000, без ресторана 5 000? Они там чё жрут, у меня на свадьбе банкет был 1800 с человека. Кто-то прям наживается на родителях выпускников.
думаю, это с ведущим, диджеем и прочими
а вообще жесть, конечно
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Иван
12 0
Деньги на вечер-деньги на ветер.
Вообще все выпускные в школах нужно отменить ,
аттестат получили и все свободны,
никаких лимузинов, ресторанов, банкетов -всё это должно быть запрещено ,
нечего деньгами на ветер сорить в пустую , у меня сын в 11 классе физматшколы в нсибе на выпускной вообще не ходил , аттестат получил и ушёл сразу же! пошел в футбол играть.
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виктор
17 0
в 2013 году мои младшии сын то же заканчивал 11 класс . идти на выпускной наотрез отказался. вместо выпускного купили путевку в таиланд на 10 днеи, по тем временам она стоила 20 тр. хотя он не был ботаником ,уже в это время был мастером спорта по таискому боксу. думаю что лучше на эти деньги выпускнику съездить в таиланд , чем пропить за одну ночь
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1
6 0
в 2013 году мои младшии сын то же заканчивал 11 класс . идти на выпускной наотрез отказался. вместо выпускного купили путевку в таиланд на 10 днеи, по тем временам она стоила 20 тр. хотя он не был ботаником ,уже в это время был мастером спорта по таискому боксу. думаю что лучше на эти деньги выпускнику съездить в таиланд , чем пропить за одну ночь
Отличная идея! Купить ребенку путевку!
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z
1 0
Выпускной - это "традиция потребителей". Обычно за него ратуют родители-капиталисты, желающие "потрясти мещанством".
Родители-быдляки превращают в перепойку. Детей ни кто не спрашивает, потому что к выпускняку, они становятся более стрежной копией своих родителей, идущих на выпускной с вполне гормональными мечтами.
Таким образом "кое кто" тупо реализует свои потребности за счет однокашников, их родителей и кошельков.
Так что участвовать в подобным мероприятиях надо, но требовать чтобы и ваши хотелки там реализовывались.
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Я
0 0
Кузня родная :
С рестораном 15 000, без ресторана 5 000? Они там чё жрут, у меня на свадьбе банкет был 1800 с человека. Кто-то прям наживается на родителях выпускников.
Так вы посчитайте, в ресторан идет ребенок, хотя-бы один из родителей и как правило за учителей тоже родители платят, вот и получается тысячи четыре только ресторан, а если родителей двое, учителей не только классный руководитель, и директор и завуч т.д.
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Кузня родная 3729
0 0
думаю, это с ведущим, диджеем и прочими
а вообще жесть, конечно
Не ну ведущий и ди джей в среднем 25-30 тысяч, так скидываются то все.
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Кузня родная 3729
0 1
Так вы посчитайте, в ресторан идет ребенок, хотя-бы один из родителей и как правило за учителей тоже родители платят, вот и получается тысячи четыре только ресторан, а если родителей двое, учителей не только классный руководитель, и директор и завуч т.д.
Эти сами пусть за себя платят, не могут пусть в школе отмечают.
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