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На автобусах Новокузнецка появятся необычные наклейки

Сегодня 11:30
767
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Новокузнецка

И на троллейбусах тоже.

Муниципальный транспорт Новокузнецка подключился к флешмобу в поддержку ХК «Металлург». Чёрно-красные наклейки с хештегом #кузняэтокхл будут украшать автобусы и троллейбусы, сообщает пресс-служба мэрии.

Сначала флешмоб запустили в соцсетях, затем наклейки стали появляться на разных объектах в городе.

Напомним, на днях в СМИ появилась информация о возможном исключении «Металлурга» из Континентальной хоккейной лиги. Она вызвала большой общественный резонанс.

Мэр города Сергей Кузнецов заявил, что выведение «Металлурга» из КХЛ — это плевок на весь российский хоккей. Позднее глава Новокузнецка сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что направил письмо президенту КХЛ Дмитрию Чернышенко о предоставлении возможности «Металлургу» и дальше занимать свое место среди команд лиги.

А горожане создали петицию в поддержку новокузнецкого клуба. Они попросили президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с хоккейным «Металлургом» и не допустить его исключения из КХЛ.

Комментарии 7
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Неравнодушный
14 2
Лучше бы поддержали общество защиты бездомных животных " Кот и Пёс"
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Все от человека
1 1
Не люблю хоккей, но вижу и понимаю что много хороших хоккеистов из Новокузнецка. Соловьев очень хороший тренер. Думаю, все разрушилось с его уходом.
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Все от человека
0 1
Сначало загнобите человека, а потом акции устраиваете.
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z
3 3
Пока тулиива и его шоблу не посадите ни чего не изменится, все будет только хуже.
А наклейки наклеют виновные в разрушении хоккея либо их хозяива.
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4 0
Отношение к животным, кстати не менее важно. Не менее.....
Не все измеряется в деньгах.
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да уж...
1 1
Что толку у нас развешивать? Мы и так за "Металлург". Надо эти наклейки в Москве, поближе к дворцам наших вождей развешивать, или, хоть у луноликого под боком.
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Молодец
0 0
Пока тулиива и его шоблу не посадите ни чего не изменится, все будет только хуже.
А наклейки наклеют виновные в разрушении хоккея либо их хозяива.
К сожалению тенденция сейчас к худшему. И после одного,
приходит его зам или еще кто, т. е , те кто служил дураку - а это вообще пипец. К счастью - есть и умные люди. Надежды молодцев питают))
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