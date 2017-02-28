И на троллейбусах тоже.

Муниципальный транспорт Новокузнецка подключился к флешмобу в поддержку ХК «Металлург». Чёрно-красные наклейки с хештегом #кузняэтокхл будут украшать автобусы и троллейбусы, сообщает пресс-служба мэрии.

Сначала флешмоб запустили в соцсетях, затем наклейки стали появляться на разных объектах в городе.

Напомним, на днях в СМИ появилась информация о возможном исключении «Металлурга» из Континентальной хоккейной лиги. Она вызвала большой общественный резонанс.

Мэр города Сергей Кузнецов заявил, что выведение «Металлурга» из КХЛ — это плевок на весь российский хоккей. Позднее глава Новокузнецка сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что направил письмо президенту КХЛ Дмитрию Чернышенко о предоставлении возможности «Металлургу» и дальше занимать свое место среди команд лиги.

А горожане создали петицию в поддержку новокузнецкого клуба. Они попросили президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с хоккейным «Металлургом» и не допустить его исключения из КХЛ.