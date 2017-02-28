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Экономику России спасёт повышение пенсионного возраста — эксперты

Сегодня 09:15
178
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
inetkomp.ru

Международный валютный фонд посоветовал России повысить пенсионный возраст. При нынешней демографической ситуации число пенсионеров надо сокращать.

Международный валютный фонд выдал благоприятный прогноз по выводу российской экономики из кризиса, сообщает «РГ». Благодаря «эффективным мерам политики и достаточным резервам» экономическая ситуация улучшается и уже в этом году рост ВВП должен достичь 1,4 процента.

А чтобы окончательно выровнять ситуацию в стране, считают мировые эксперты, нужно законодательно повысить пенсионный возраст. Это сгладит негативное влияние демографической ситуации на рынок труда.

Напомним, в России разговоры о пенсионной реформе ведутся давно. Зимой в правительстве предложили поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Комментарии 2
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Прынц на сером "козле"
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Дармоедов сокращать надо, Их зарплаты,долги другим странам продать и.т.д.,а не поднимать пенсионный возраст. Работать и так негде.. Это раз... И второе.. Какой работник из 65 летнего мужчины- водитель,токарь,тракторист и т.д... Реакция не та...зрение... Да и вообще здоровье...
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Прынцесса в башне
0 0
Дармоедов сокращать надо, Их зарплаты,долги другим странам продать и.т.д.,а не поднимать пенсионный возраст. Работать и так негде.. Это раз... И второе.. Какой работник из 65 летнего мужчины- водитель,токарь,тракторист и т.д... Реакция не та...зрение... Да и вообще здоровье...
А какой работник из 63-летней женщины?
Редким удается сохранить здравомыслие, не говоря уж о физическом здоровье.
Нет уже ни памяти, ни внимания, ни масштабного мышления, если работать где-нибудь в офисе. Нет и здоровья работать гардеробщицами, суставы не выдержат.
Что ж не спрашивают геронтологов, во сколько начинается процесс старения и какие функции может выполнять человек после 55 лет.
Сволота, в общем.
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