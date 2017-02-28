Международный валютный фонд посоветовал России повысить пенсионный возраст. При нынешней демографической ситуации число пенсионеров надо сокращать.

Международный валютный фонд выдал благоприятный прогноз по выводу российской экономики из кризиса, сообщает «РГ». Благодаря «эффективным мерам политики и достаточным резервам» экономическая ситуация улучшается и уже в этом году рост ВВП должен достичь 1,4 процента.

А чтобы окончательно выровнять ситуацию в стране, считают мировые эксперты, нужно законодательно повысить пенсионный возраст. Это сгладит негативное влияние демографической ситуации на рынок труда.

Напомним, в России разговоры о пенсионной реформе ведутся давно. Зимой в правительстве предложили поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.