Вчера в Новокузнецке прошла традиционная «Ночь в музее». Тема вечера — легенды и тайны города N.
С каждым годом ночное путешествие по музеям привлекает всё больше горожан. Каждый музей раскрыл свои тайны. Краеведческий удивлял рассказами о Кузнецкстрое и первооткрывателях угля, художественный отправил гостей в путешествие по улицам и зданиям, Кузнецкая крепость завлекала горожан историями тюремного замка. Свою таинственно-литературную историю рассказал и музей Достоевского.
В этом году к «Музейной ночи» присоединились также научно-познавательный центр «Кузница наук» и Научно-технический музей имени Ивана Павловича Бардина.
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