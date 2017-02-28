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Тюремные легенды и шахтёрские тайны: в Новокузнецке прошла «Ночь в музее»

Сегодня 10:15
273
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру,vk.com

Вчера в Новокузнецке прошла традиционная «Ночь в музее». Тема вечера — легенды и тайны города N.

С каждым годом ночное путешествие по музеям привлекает всё больше горожан. Каждый музей раскрыл свои тайны. Краеведческий удивлял рассказами о Кузнецкстрое и первооткрывателях угля, художественный отправил гостей в путешествие по улицам и зданиям, Кузнецкая крепость завлекала горожан историями тюремного замка. Свою таинственно-литературную историю рассказал и музей Достоевского.

В этом году к «Музейной ночи» присоединились также научно-познавательный центр «Кузница наук» и Научно-технический музей имени Ивана Павловича Бардина.

Комментарии 6
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Ура
3 0
Не смотря на деятельность властей культура еще жива!
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z
3 0
Не смотря на деятельность властей культура еще жива!
Ну не знаю, вряд ли адекватные будут ночью культурой заниматься.
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Просто я.
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Это по крайней мере весело и познавательно. Мне понравилось.
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Инаугуатор
0 0
Очень актуально, как все в этой стране.
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5
0 0
А дня никак не хватает, чтобы осмотреть все местные сокровища?
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Л
0 0
А дня никак не хватает, чтобы осмотреть все местные сокровища?
Это программа раз в год, объединяющая несколько музеев одной темой, готовятся специальные мероприятия в каждом музее. По сути это историческая экскурсия на автобусе с заездом в 4 музея. Такого в обычный день не бывает. Это не просто прийти и посмотреть выставленные экспонаты, это реально мини-спектакли. Ночью музеев она называется, а первый сеанс начинается в 18-00 (например) и длится два часа (разве ночь еще?), начало нового каждые полчаса - чтобы человек выбрал удобное для себя время
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