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Олимпийцы массово возвращают медали Игр-2016 из-за ржавчины

Сегодня 12:45
736
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gazeta.kg

Скандалы вокруг Олимпиады-2016 в Рио продолжаются. Спортсмены возвращают «испорченные» медали.

Как сообщает «Лайф», на олимпийских медалях появилась ржавчина и загадочные чёрные пятна. Больше всего пострадали бронзовые награды. Сейчас на ремонт в монетный двор Рио-де-Жанейро отдали уже больше 130 медалей. Среди пострадавших наград — медали Паралимпиады.

Первые медали начали портиться ещё в октябре прошлого года. Но тогда главной причиной признали неправильное хранение. Сейчас в оргкомитете Игр заявили, что ржавчина и пятна — это нормально, награды починят и вернут. Какие спортсмены вернули медали, не уточняется.

Напомним, Россия завоевала на Играх в Бразилии 56 медалей, из них 19 — бронзовых. В Паралимпиаде наши спортсмены не участвовали.

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