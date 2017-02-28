Скандалы вокруг Олимпиады-2016 в Рио продолжаются. Спортсмены возвращают «испорченные» медали.

Как сообщает «Лайф», на олимпийских медалях появилась ржавчина и загадочные чёрные пятна. Больше всего пострадали бронзовые награды. Сейчас на ремонт в монетный двор Рио-де-Жанейро отдали уже больше 130 медалей. Среди пострадавших наград — медали Паралимпиады.

Первые медали начали портиться ещё в октябре прошлого года. Но тогда главной причиной признали неправильное хранение. Сейчас в оргкомитете Игр заявили, что ржавчина и пятна — это нормально, награды починят и вернут. Какие спортсмены вернули медали, не уточняется.

Напомним, Россия завоевала на Играх в Бразилии 56 медалей, из них 19 — бронзовых. В Паралимпиаде наши спортсмены не участвовали.