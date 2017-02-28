Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) не завершило в установленный срок ни одну из действовавших в 2014—2016 годах.

Об этом заявил аудитор Счетной палаты Андрей Перчан. Было утверждено 9 документов стратегического планирования, но ни один не был завершен в срок, передает «Прайм».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, госпрограмма «Жилье для российской семьи», направленная на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения, выполнена лишь на 3,3% от запланированного объема. В АИЖК объяснили это тем, что якобы программа оказалась невостребованной участниками рынка.