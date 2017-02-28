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Недвижимость и строительство

Россияне остались без дешёвого жилья: АИЖК не выполнило ни одну из программ

Сегодня 11:17
520
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
miasskiy.ru

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) не завершило в установленный срок ни одну из действовавших в 2014—2016 годах.

Об этом заявил аудитор Счетной палаты Андрей Перчан. Было утверждено 9 документов стратегического планирования, но ни один не был завершен в срок, передает «Прайм».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, госпрограмма «Жилье для российской семьи», направленная на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения, выполнена лишь на 3,3% от запланированного объема. В АИЖК объяснили это тем, что якобы программа оказалась невостребованной участниками рынка.

Недвижимость и строительство
Комментарии 4
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z
7 0
Почему нет посадок? Почему они еще не начали выплачивать ущерб и возмещать свои зарплаты? Или чиговноежики включая прорукатуру поятся, что всплывет их обогащение за счет бюджета?
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Екарный Бабай
8 0
Почему нет посадок? Почему они еще не начали выплачивать ущерб и возмещать свои зарплаты? Или чиговноежики включая прорукатуру поятся, что всплывет их обогащение за счет бюджета?
Сам ответил на свой вопрос,причём абсолютно правильно.
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Ветер перемен...
1 0
Народ,помним:12 июня! Вы в курсе.
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Пупс новокузнецкий
0 0
В курсе. Надо идти!!!
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