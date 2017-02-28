Британские эксперты назвали самую опасную для здоровья социальную сеть. Результаты удивили.

Итоги исследования опубликованы в докладе Королевского общества общественного здоровья RSPH и Движения за здоровье молодёжи. Самой вредной для здоровья соцсетью оказалась Instagram: смотреть фоточки страшнее, чем видео.

«Социальные сети с точки зрения привыкания более опасные, чем сигареты и алкоголь. Уровень тревоги и депрессии среди молодёжи за последние 25 лет вырос на 70», — сообщают учёные.

Для своей работы учёные опрашивали 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет, пишет «РИА Новости». Соцсетями пользуется 91%. Испытуемые оценивали свои любимые соцсети по ключевым понятиям: «одиночество», «депрессия», «тревога», «издевательство», «создание внешнего имиджа» и др.

В итоге наиболее вдохновляющие показатели у YouTube, далее следуют Twitter и Facebook, в хвосте плетётся Snapchat. Ну, а самые депрессивные оценки получила Instagram.