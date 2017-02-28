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Учёные назвали самую опасную соцсеть для психики

Сегодня 14:15
538
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
obrokerah.ru

Британские эксперты назвали самую опасную для здоровья социальную сеть. Результаты удивили.

Итоги исследования опубликованы в докладе Королевского общества общественного здоровья RSPH и Движения за здоровье молодёжи. Самой вредной для здоровья соцсетью оказалась Instagram: смотреть фоточки страшнее, чем видео.

«Социальные сети с точки зрения привыкания более опасные, чем сигареты и алкоголь. Уровень тревоги и депрессии среди молодёжи за последние 25 лет вырос на 70», — сообщают учёные.

Для своей работы учёные опрашивали 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет, пишет «РИА Новости». Соцсетями пользуется 91%. Испытуемые оценивали свои любимые соцсети по ключевым понятиям: «одиночество», «депрессия», «тревога», «издевательство», «создание внешнего имиджа» и др.

В итоге наиболее вдохновляющие показатели у YouTube, далее следуют Twitter и Facebook, в хвосте плетётся Snapchat. Ну, а самые депрессивные оценки получила Instagram.

Комментарии 2
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Злой хомячок
2 0
Странно, что не Одноклассники.
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Eва
0 0
то то я на нее не подисана на естаграму ету. Вот ютюб-это источник информации.
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