В Новокузнецке до конца месяца перекрыли движение на некоторых участках дорог. Причина — ремонтные работы.
С 19 мая из-за дорожных работ остановили движение в Кузнецком районе, сообщает УТиС. Рабочие асфальтируют проезжую часть на ул. Ленина.
— с 19 до 24 мая ремонтируют от кольца Советской площади до ул. Конева (первый этап);
— с 25 до 29 мая работы ведутся от пересечения ул. Ленина — ул. Обнорского до ул. Смирнова (второй этап).
Сроки окончания работ указаны ориентировочно — из-за погоды или темпов ремонта они могут поменяться.
На время ремонта с 20 мая до окончания работ закрыто движение автотранспорта по ул. Ленина в сторону Левого берега, с 25 по 26 мая — в сторону ДК «Алюминщик», с 27 по 28 мая — в сторону Левого берега.
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