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В России нужно сохранить скидки на алкоголь — Минфин

Сегодня 16:40
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

«Опора России» попросила Минфин ответить на законопроект о запрете алкогольных скидок в России. Министерство выступило за скидки.

Законопроект о запрете скидок на алкоголь внесли в Госдуму депутаты ЛДПР. Инициативу поддержали Минпромторг и Росапотребнадзор, пишет «РБК». Депутаты считают, что скидки на спиртное повышают алкоголизацию населения.

По мнению президента «Опоры России» Александра Калинина, цена на алкоголь от скидок кардинально не снизится и население не бросится массово скупать спиртное:

«На стоимость влияет акцизная политика и установление правительством минимальной розничной цены отдельных видов алкогольной продукции, ниже которой продажа запрещена, даже с учётом скидок».

Зато пострадают продажи спиртного с маленьким сроком годности — живого пива, медовухи, сидра и т. д. К тому же отсутствие скидок приведёт к росту потребления нелегальной продукции.

С этими доводами «Опора России» обратилась в Минфин. Ведомство выступило против законопроекта.

«В настоящее время Минфином России подготовлен отрицательный проект отзыва на законопроект, который после межведомственного согласования будет направлен в правительство Российской Федерации», — сказано в письме министерства.

Добавим, по мнению «Опоры России», реализовать законопроект на местах невозможно в принципе. В России около 220 тыс. розничных точек, и придётся проверять каждую: объявили ли там скидки или идёт стандартное изменение цены.

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