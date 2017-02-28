В Госдуме хотят начать новую «охоту на ведьм». Автор инициативы — скандально известный депутат Виталий Милонов.

Виталий Милонов внёс в Госдуму новый законопроект. Депутат мечтает внести в Уголовный кодекс новой статьёй 235.2, чтобы отправлять за решётку незаконных магов и целителей.

«Согласно статистическим данным, которые приводятся в исследовании РАМН, 95% народных целителей не имеют медицинского образования, а свыше 40% из них нуждаются в лечении психических отклонений», — цитирует «РИА Новости» депутата.

Лечить экстрасенсов Милонов, правда, не намерен. Документ предлагает наказывать лиц за занятия народной медициной или «оккультно-магической деятельностью» без разрешения. За вред здоровью или материальный ущерб в крупном размере (более 250 тыс. руб.) нужен штраф до 120 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до трёх лет. Если магические действия повлекли смерть или ущерб в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.), в ход идут принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.

В списке потенциальных преступников от Милонова — маги, астрологи, гадалки, спириты, экстрасенсы, ясновидящие, целители, колдуны и всевозможные консультанты по магическим вопросам.