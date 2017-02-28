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В Госдуме предложили сажать гадалок и экстрасенсов

Сегодня 18:00
472
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
funscience.today

В Госдуме хотят начать новую «охоту на ведьм». Автор инициативы — скандально известный депутат Виталий Милонов.

Виталий Милонов внёс в Госдуму новый законопроект. Депутат мечтает внести в Уголовный кодекс новой статьёй 235.2, чтобы отправлять за решётку незаконных магов и целителей.

«Согласно статистическим данным, которые приводятся в исследовании РАМН, 95% народных целителей не имеют медицинского образования, а свыше 40% из них нуждаются в лечении психических отклонений», — цитирует «РИА Новости» депутата.

Лечить экстрасенсов Милонов, правда, не намерен. Документ предлагает наказывать лиц за занятия народной медициной или «оккультно-магической деятельностью» без разрешения. За вред здоровью или материальный ущерб в крупном размере (более 250 тыс. руб.) нужен штраф до 120 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до трёх лет. Если магические действия повлекли смерть или ущерб в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.), в ход идут принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.

В списке потенциальных преступников от Милонова — маги, астрологи, гадалки, спириты, экстрасенсы, ясновидящие, целители, колдуны и всевозможные консультанты по магическим вопросам.

Комментарии 8
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да-да
6 0
Правильно, сажать!
А госдуму распустить!
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просто человек
16 0
Надо и начинать с депутатов. Они уже годами заняли почти такую же нишу обмана своих избирателей. Далее министров, начиная с Силуанова+ премьер министра Медведёва. Так же научились обманывать свой же народ. Одни только обещания. Одни проходимцы себя называют "народными", а во власти такие "маги" из народа. Друг друга стоят. Отобрать у них зажиточные оклады. Тогда будут знать истинные болезни, нужды народа. А так они пока горе правители и гадалки при Думе.
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я
0 3
я бы еще модераторов этой вшивой газетенки посадил
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инквизиция
5 0
Всех ведьм и колдунов на костёр!!!а начать с милонова!
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олег
3 0
эта и б а ну шка милонов, как он вообще прошел в думу, кто за него голосовал????
долой гнилую власть
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Венz
32 0
А все эти бесчисленные эксперты, руководители опросных и исследовательских организаций и институтов, выдающие прогнозы в своих многочисленных интервью депутаты, крупные чиновники, обозреватели, сенаторы и т.д. , а они разве не те же гадалки и экстрасенсы?
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Анатом
0 0
Во-первых: зная свой великий народ, убежден, что в суды никто не пойдёт "при любом раскладе карт" ... !
Во-вторых: согласен с мнениями выше - всех разогнать/распустить, а оставить только безучастного к "мирским делам" Гаранта Володю.
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