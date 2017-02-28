Работодателей могут начать штрафовать за низкие зарплаты. Предлагается, что под санкции попадут те бизнесмены, чьи сотрудники получают на 20% ниже средних доходов по региону в данной отрасли.

Как сообщает «Российская газета», инициативу подготовила Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Таким образом, авторы инициативы намерены обелить зарплату сотрудников, которая выплачивается в конвертах.

Также предполагается применять и другие меры: дисквалификация для менеджеров и собственников компаний за зарплаты в конвертах, -, установление минимального порога выплат страховых взносов с одного сотрудника (8 тысяч рублей с учетом МРОТ и усредненного прожиточного минимума), а также перевод трудовых книжек в электронный формат.

Если все меры будут предприняты, то это позволит сократить число сотрудников, получающих «чёрную» зарплату, с 15−20 до 5−10 миллионов к первой половине 2020 года.