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За низкие зарплаты работодателей будут штрафовать

Сегодня 08:00
646
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vitebsk.center

Работодателей могут начать штрафовать за низкие зарплаты. Предлагается, что под санкции попадут те бизнесмены, чьи сотрудники получают на 20% ниже средних доходов по региону в данной отрасли.

Как сообщает «Российская газета», инициативу подготовила Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Таким образом, авторы инициативы намерены обелить зарплату сотрудников, которая выплачивается в конвертах.

Также предполагается применять и другие меры: дисквалификация для менеджеров и собственников компаний за зарплаты в конвертах, -, установление минимального порога выплат страховых взносов с одного сотрудника (8 тысяч рублей с учетом МРОТ и усредненного прожиточного минимума), а также перевод трудовых книжек в электронный формат.

Если все меры будут предприняты, то это позволит сократить число сотрудников, получающих «чёрную» зарплату, с 15−20 до 5−10 миллионов к первой половине 2020 года.

Комментарии 2
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Читатель
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Штрафовать ? А снизить налоговую нагрузку на бизнес не пробовали? Налоги на зарплату почти 50%. Если будут давить, то просто снизят зарплаты. Вот и все. Деньги зарабатываются. Клиенты не могут платить больше, чем есть. Откуда будут лишние деньги? Проблему стоит решать комплексно. Необходимо снизить налоговую нагрузку. Чем можно запугать бизнес? Уголовным кодексом за обналичку? Хорошо, рычаги давления есть. А толк будет? Нет, дорогие мои, нет , еще раз нет. Нет столько денег у бизнеса. У сотрудников своя правда, у работодателей своя, у государства своя. Давить бизнес налогами и угрозами уголовного преследования-тупиковый путь.
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Ветер перемен...
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Бизнес,коммерсанты,деньги,налоги,чёрные зарплаты. Слушайте,правительство,идите вы чёрную финансовую дыру,капиталистические, свинячие выродки! }8-( У вас кроме денег в ваших одержимых бошках больше ничего нет. Лично я за социалистический строй. При нормальном,человеческом правительстве можно т капиталистически-социалистический строй. Естественно малый бизнес у нас давят бандитизм,крупные компании,налоги. Вообще нет у нас капитализма,есть каптиализ по русски,с наездами,отжатием,физическим устранением конкурентов и т.д. 12 июня,не забываем,отрываем свои задницы от дивана и выходим спасать нас,наши права,нашу страну от коррупционеров.
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