Бывший генеральный директор новокузнецкого хоккейного «Металлурга» Владимир Роккель-младший возглавил футбольный «Металлург».

Однако Владимир Роккель-младший уже сыскал плохую репутацию, возглавляя хоккейный «Металлург». Он был снят с должности генерального директора ХК «Металлург» после того, как его заподозрили в трате клубных денег не по назначению. Это произошло по инициативе генерального спонсора «Евраз».

Ревизионная комиссия проверила деятельность клуба. Было выявлено, что клуб недосчитался 171 миллион рублей. Самые главные потери, которые были выявлены, — это порядка 100 миллионов, на авиаперелетах.



Также нарушения были выявлены в бухгалтерском учете, питании спортсменов, закупке медикаментов. Уже после проверки представитель компании ЕВРАЗ Андрей Денякин заявил, что новое руководство «Металлурга» во главе с Сергеем Зиновьевым, пришедшее в клуб на смену Владимиру Роккелю, спасло команду и весь хоккей в Новокузнецке.



Как сообщает ura.ru, материалы проверки направили в администрацию Новокузнецка. А глава города Сергей Кузнецов отметил, что делом о нецелевом расходовании денег в клубе должны заняться правоохранительные органы. Однако никаких конкретных действий не последовало.

Отметим, место генерального директора в «Металлурге» Владимир Роккель-младший получил от своего отца, что называется «по наследству». А Владимир Роккель-старший тогда стал заместителем главы города по социальным вопросам.