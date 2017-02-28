В Кемерове жильцы одного из многоквартирных домов всерьёз опасаются оказаться под завалами собственного дома.

Дело в том, что строители снесли сразу три несущие стены на трёх верхних этажах дома на улице 40 лет Октября, 10. В результате чего, жильцы остальных квартир всерьез опасаются за свою жизнь.

Напомним, примерно год назад обрушился целый подъезд жилого дома в Междуреченске. 31 мая, около 17 часов по местному времени на улице Весенняя, обрушились перекрытия пяти этажей жилого дома.