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Недвижимость и строительство

Дом в Кузбассе может рухнуть из-за перепланировки

Сегодня 10:00
979
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте "Инцидент Кемерово"

В Кемерове жильцы одного из многоквартирных домов всерьёз опасаются оказаться под завалами собственного дома.

Дело в том, что строители снесли сразу три несущие стены на трёх верхних этажах дома на улице 40 лет Октября, 10. В результате чего, жильцы остальных квартир всерьез опасаются за свою жизнь.

Напомним, примерно год назад обрушился целый подъезд жилого дома в Междуреченске. 31 мая, около 17 часов по местному времени на улице Весенняя, обрушились перекрытия пяти этажей жилого дома.

Недвижимость и строительство
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