В новом клипе The Prodigy на песню Their Law показали Новосибирск и Екатеринбург.

В частности, в ролике можно увидеть новосибирский Оперный театр и театр «Глобус», железнодорожные пути у вокзала Новосибирск-Главный. Кроме того, в ролике можно увидеть знаменитую екатеринбургскую Плотинку, подземный переход со стеной в честь лидера группы «Кино» Виктора Цоя, памятник группе The Beatles.

Отметим, в данном клипе звучит концертная версия композиции, которая записана была на одном из выступлений музыкального коллектива в ноябре прошлого года в Российской Федерации.