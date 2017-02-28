В новом клипе The Prodigy на песню Their Law показали Новосибирск и Екатеринбург.
В частности, в ролике можно увидеть новосибирский Оперный театр и театр «Глобус», железнодорожные пути у вокзала Новосибирск-Главный. Кроме того, в ролике можно увидеть знаменитую екатеринбургскую Плотинку, подземный переход со стеной в честь лидера группы «Кино» Виктора Цоя, памятник группе The Beatles.
Отметим, в данном клипе звучит концертная версия композиции, которая записана была на одном из выступлений музыкального коллектива в ноябре прошлого года в Российской Федерации.
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