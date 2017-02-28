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Новосибирск: Карта выходных с 19 по 21 мая

Мировые звёзды показали на видео Новосибирск

Сегодня 11:30
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
скриншот Youtube.com

В новом клипе The Prodigy на песню Their Law показали Новосибирск и Екатеринбург.

В частности, в ролике можно увидеть новосибирский Оперный театр и театр «Глобус», железнодорожные пути у вокзала Новосибирск-Главный. Кроме того, в ролике можно увидеть знаменитую екатеринбургскую Плотинку, подземный переход со стеной в честь лидера группы «Кино» Виктора Цоя, памятник группе The Beatles.

Отметим, в данном клипе звучит концертная версия композиции, которая записана была на одном из выступлений музыкального коллектива в ноябре прошлого года в Российской Федерации.

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