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Недвижимость и строительство

Парень строит дома, используя вместо кирпичей бутылки с песком

Сегодня 13:03
545
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novate.ru

В Алжире появились не совсем обычные дома. Снаружи они выглядят так же, как и другие жилища, но построены не из кирпича, а из обычных пластиковых бутылок.

Технология строительства домов весьма проста. В пластиковые бутылки засыпается песок, а затем они скрепляются между собой бетонным раствором. Народный умелец построил уже 25 домов и не собирается останавливаться на достигнутом, сообщает novate.ru.

Также молодой человек, рассказал, что данная технология имеет множество преимуществ перед домами, построенными по традиционной технологии.

Недвижимость и строительство
Комментарии 3
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Володя
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этот алжирец наверное прошел школьный курс в российской школе и сдал ЕГЭ. жертвы ЕГЭ за пределами родины, это даже забавно.
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