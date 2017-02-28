В Алжире появились не совсем обычные дома. Снаружи они выглядят так же, как и другие жилища, но построены не из кирпича, а из обычных пластиковых бутылок.

Технология строительства домов весьма проста. В пластиковые бутылки засыпается песок, а затем они скрепляются между собой бетонным раствором. Народный умелец построил уже 25 домов и не собирается останавливаться на достигнутом, сообщает novate.ru.

Также молодой человек, рассказал, что данная технология имеет множество преимуществ перед домами, построенными по традиционной технологии.



