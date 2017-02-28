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Медведев разрешил многократно расширять границы угольных разрезов

Сегодня 13:26
660
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dlyakota.ru

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому угольщики смогут расширять границы разрезов.

Как сообщает SU, теперь границы разреза можно изменять как вширь, так и в глубину.

Ранее расширять участки для освоения можно было только один раз — и при условии, что на присоединяемом участке запасы не больше 20 процентов от объёма основного участка. Это же ограничение в 20 процентов сохраняется и в новой редакции.

Комментарии 5
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Ветер перемен...
17 0
Ещё всякие указы подписывает,как настоящий. Когда на его руках защелкнутся наручники? В ручную лопатой будет разрезы закапывать,урод. }8-(
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Читатель
4 0
С этим надо как-то бороться, иначе скоро мы будем жить в лунном пейзаже. Что думают по этому поводу местные депутаты?
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