Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому угольщики смогут расширять границы разрезов.

Как сообщает SU, теперь границы разреза можно изменять как вширь, так и в глубину.

Ранее расширять участки для освоения можно было только один раз — и при условии, что на присоединяемом участке запасы не больше 20 процентов от объёма основного участка. Это же ограничение в 20 процентов сохраняется и в новой редакции.