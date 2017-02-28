Медведев разрешил многократно расширять границы угольных разрезов
Сегодня 13:26
660
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому угольщики смогут расширять границы разрезов.
Как сообщает SU, теперь границы разреза можно изменять как вширь, так и в глубину.
Ранее расширять участки для освоения можно было только один раз — и при условии, что на присоединяемом участке запасы не больше 20 процентов от объёма основного участка. Это же ограничение в 20 процентов сохраняется и в новой редакции.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.