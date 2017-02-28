В Новокузнецке пьяный водитель уходил от погони и попал в серьёзное ДТП
Сегодня 13:47
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Пьяный водитель уходил от погони и попал в серьёзное ДТП на улице Кирова в Новокузнецке. Автоавария произошла утром 20 мая.
Очевидцы с социальных сетях сообщают, что автомобиль двигался от 8 проходной в Кузнецк. Когда экипаж ДПС попытался остановить автомобиль, водитель решил скрыться, но не справился с управлением и врезался в столб.
Водитель получил травмы. Автомобиль получил серьезные повреждения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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