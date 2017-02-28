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В Новокузнецке пьяный водитель уходил от погони и попал в серьёзное ДТП

Сегодня 13:47
1177
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Пьяный водитель уходил от погони и попал в серьёзное ДТП на улице Кирова в Новокузнецке. Автоавария произошла утром 20 мая.

Очевидцы с социальных сетях сообщают, что автомобиль двигался от 8 проходной в Кузнецк. Когда экипаж ДПС попытался остановить автомобиль, водитель решил скрыться, но не справился с управлением и врезался в столб.

Водитель получил травмы. Автомобиль получил серьезные повреждения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Комментарии 3
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1 0
Еще один с шайбой в голове и под наркотой?
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Вера
11 0
Вот сучье отродье... Не мог сразу на месте сдохнуть... *** о себе только думают ...
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дпс погналось и
0 3
дпс спровацировало аварию
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