Коллекции KERAMA MARAZZI — это увлекательное путешествие вокруг Света: по городам, странам и континентам. Это отражение многогранной истории, уникальных культур разных народов и великих цивилизаций, воплощение актуальных тенденций и модных дизайнерских концепций. Коллекции KERAMA MARAZZI насчитывают уже 8 тематических коллекций: Скандинавская, Итальянская, Французская, Римская, Индийская, Английская, Неаполитанская, 2 Венеции.

Серия Авеллино

Город Авеллино раскинулся в самом «сердце» региона Кампания, который очаровывает великолепными пейзажами, гастрономическими изысками и гостеприимностью местных жителей. Побывать здесь — значит увидеть самые живописные места во всей Италии, сохранившие множество исторических и культурных памятников, разбросанных среди целой системы природных заповедников. Город Авеллино раскинулся в самом «сердце» региона Кампания, который очаровывает великолепными пейзажами, гастрономическими изысками и гостеприимностью местных жителей. Побывать здесь — значит увидеть самые живописные места во всей Италии, сохранившие множество исторических и культурных памятников, разбросанных среди целой системы природных заповедников.

Серия «Мерджеллина»

Если, стоя на неапольском причале Мерджеллина, повернуться лицом к Везувию, открывается роскошный вид на прибрежную часть города. Если же отвести взгляд чуть левее, можно разглядеть искрящуюся на солнце позолоченную скульптурную композицию Антонио Никколини, венчающую собой крышу всемирно известного оперного театра Сан-Карло. На сегодняшний день это один из самых больших театров в мире. Его зал вмещает 3285 зрителей. Театр был открыт 4 ноября 1737 года, а это значит, что он на 41 год старше театра Ла Скала в Милане и на 51 год — театра Ла Фениче в Венеции.

Серия «Каподимонте»

Есть в Неаполе чудесное место — Парк Каподимонте. Здесь расположен Королевский Дворец, который в 1738 году Карл Бурбон поручил построить, чтобы разместить коллекцию художественных шедевров, полученных им в наследство от матери, уроженки богатого рода Фарнезе.

Серия «Форио»

В дни, когда воздух тих и прозрачен, с площади церкви «Мадонны дель Соккорсо» можно увидеть всю территорию города и удивительную морскую панораму. А если повезёт, то и знаменитый «зелёный луч» — оптический эффект последней фазы морского заката солнца.



Серия «Ричмонд»

Это единственный район Лондона, расположенный сразу на обоих берегах Темзы. В Ричмонде больше парков, чем в любом другом районе английской столицы. Вторым по величине и крупнейшим из лондонских королевских парков является Ричмонд-парк. Он был основан Карлом I в XVII веке, но мало изменился за прошедшие столетия, хоть и окружен со всех сторон жилыми районами. Сады, холмы, поля изобилуют представителями дикой природы. В парке произрастает свыше 130 тысяч деревьев, возраст некоторых дубов превышает 750 лет. В нём обитают свыше 600 оленей и ланей, насчитывается около 60 видов гнездящихся птиц. С холмов парка открывается прекрасный вид на центр Лондона.

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