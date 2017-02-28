В сибирском городе установили рекорд России по объятиям
Сегодня 07:20
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Сибиряки установили рекорд по массовым «обнимашкам» в России.
В историю вошли жители Красноярска. Акция состоялась в воскресенье, 21 мая. Она прошла в честь старта набора волонтёров на Зимнюю универсиаду-2019. Об этом сообщается в группе фан-парка «Бобровый лог».
В этот день одновременно обняли друг друга 438 человек. В прошлом году участие во флешмобе приняли 280 красноярцев, уточняет НГС.Красноярск.
Своё нынешнее достижение сибиряки хотят внести в Книгу рекордов России.
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