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Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

В сибирском городе установили рекорд России по объятиям

Сегодня 07:20
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/bobrovylog

Сибиряки установили рекорд по массовым «обнимашкам» в России.

В историю вошли жители Красноярска. Акция состоялась в воскресенье, 21 мая. Она прошла в честь старта набора волонтёров на Зимнюю универсиаду-2019. Об этом сообщается в группе фан-парка «Бобровый лог».

В этот день одновременно обняли друг друга 438 человек. В прошлом году участие во флешмобе приняли 280 красноярцев, уточняет НГС.Красноярск.

Своё нынешнее достижение сибиряки хотят внести в Книгу рекордов России.

Комментарии 1
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житель
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а говорят человечество мудреет....... очевидная деградация
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