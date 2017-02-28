Сибиряки установили рекорд по массовым «обнимашкам» в России.

В историю вошли жители Красноярска. Акция состоялась в воскресенье, 21 мая. Она прошла в честь старта набора волонтёров на Зимнюю универсиаду-2019. Об этом сообщается в группе фан-парка «Бобровый лог».

В этот день одновременно обняли друг друга 438 человек. В прошлом году участие во флешмобе приняли 280 красноярцев, уточняет НГС.Красноярск.

Своё нынешнее достижение сибиряки хотят внести в Книгу рекордов России.