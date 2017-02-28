Мы продолжаем радовать вас в понедельник в рубрике «Доброе утро на ВашГород.ру».
Понедельник, думаем, мы все бы предпочли проводить вот так:
Комикс «Poorly Drawn Lines»
Давайте немного взбодримся. Китай прорекламировал новый шёлковый путь клипом с пандой, где играет очень приставучая мелодия. В тексте ребята поют о том, какие выгоды принесёт инициатива. И это сделало государственное информационное агентство!
А у нас креативят не только госорганизации. Пенсионерка Ольга Костина из Красноярского края прославилась на всю страну и даже известна зарубежом. Женщина украсила свой дом мозаикой из 30 000 крышек от пластиковых бутылок, пишет портал «Культурология.рф».
Красноярка сплетала крышечки между собой по принципу макраме, а затем прибивала каждую гвоздём к дому. Вот что получилось.
Ну, и напоследок немного котиков от 9Cute.
Бодрого понедельника!
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