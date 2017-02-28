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Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

Креатив от бабули и котики: доброе утро на ВашГород.ру

Сегодня 07:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
9Cute

Мы продолжаем радовать вас в понедельник в рубрике «Доброе утро на ВашГород.ру».

Понедельник, думаем, мы все бы предпочли проводить вот так:

Комикс «Poorly Drawn Lines»

Давайте немного взбодримся. Китай прорекламировал новый шёлковый путь клипом с пандой, где играет очень приставучая мелодия. В тексте ребята поют о том, какие выгоды принесёт инициатива. И это сделало государственное информационное агентство!

А у нас креативят не только госорганизации. Пенсионерка Ольга Костина из Красноярского края прославилась на всю страну и даже известна зарубежом. Женщина украсила свой дом мозаикой из 30 000 крышек от пластиковых бутылок, пишет портал «Культурология.рф».

Красноярка сплетала крышечки между собой по принципу макраме, а затем прибивала каждую гвоздём к дому. Вот что получилось.

Ну, и напоследок немного котиков от 9Cute.

Бодрого понедельника!

Комментарии 2
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