Мы продолжаем радовать вас в понедельник в рубрике «Доброе утро на ВашГород.ру».

Понедельник, думаем, мы все бы предпочли проводить вот так:

Комикс «Poorly Drawn Lines»

Давайте немного взбодримся. Китай прорекламировал новый шёлковый путь клипом с пандой, где играет очень приставучая мелодия. В тексте ребята поют о том, какие выгоды принесёт инициатива. И это сделало государственное информационное агентство!

А у нас креативят не только госорганизации. Пенсионерка Ольга Костина из Красноярского края прославилась на всю страну и даже известна зарубежом. Женщина украсила свой дом мозаикой из 30 000 крышек от пластиковых бутылок, пишет портал «Культурология.рф».

Красноярка сплетала крышечки между собой по принципу макраме, а затем прибивала каждую гвоздём к дому. Вот что получилось.

Ну, и напоследок немного котиков от 9Cute.

Бодрого понедельника!