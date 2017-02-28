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Вместо ресторана в Новокузнецке строят частную школу

Сегодня 09:19
1307
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
SU, Pixabay

В районе Драмтеатра в Новокузнецке строят новую частную школу.

Ранее здесь находился популярный ресторан для высокопоставленных лиц «Кошкин дом». Рабочие уже сменили крышу, наметили каркас пристройки и спилили старые деревья на территории.

Школа обещает быть современной, с пространством не только для учёбы, но и развивающего общения. Рядом построят ещё одно здание — для хореографического класса, спортивного и актового залов.

Как уже писал ВашГород.ру, всего в школе будет четыре класса, в каждом по 14 учеников.

Комментарии 7
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ну прям теремок-курятник
9 0
высоко поставленные... кошкин дом...
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Сталин
19 0
4 класса образования и потом можно в госдуру идти смело работать.
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читатель
5 0
Да они там почти все деревья спилили, а не "старые", печаль....
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z
1 0
Все лучшее-дИтям!
У опг-тулиивцев подрасли дети холопов?
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Венz
1 0
Раз частная школа - значит высокие расценки по оплате.
А куда пойдут налоги?
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Дарья
0 0
Говорят,цена за месяц обучения будет около 70 000 р.Неужели у нас найдутся столько семей??? Так понимаю,что жто как раз и будет з/пл из какрмана родителей,а не бюджета.ну и как учитель посмеет 2 ки ставить этим деткам?
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