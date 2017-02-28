В районе Драмтеатра в Новокузнецке строят новую частную школу.

Ранее здесь находился популярный ресторан для высокопоставленных лиц «Кошкин дом». Рабочие уже сменили крышу, наметили каркас пристройки и спилили старые деревья на территории.

Школа обещает быть современной, с пространством не только для учёбы, но и развивающего общения. Рядом построят ещё одно здание — для хореографического класса, спортивного и актового залов.

Как уже писал ВашГород.ру, всего в школе будет четыре класса, в каждом по 14 учеников.