Организованные перевозки детей станут безопасснее.

По новым правилам, автобусы для ребятишек должны быть не старше 10 лет. Ещё одно условие — наличие тахографа и системы ГЛОНАСС. Если поездка длится более 12 часов, и движется колонна автобусов, обязательно присутствие врача. В противном случае юридическое лицо оштрафуют на 100 000 рублей.

Перед путешествием перевозчики подают уведомление в ГИБДД. Они должны указать количество детей, информацию о перевозчике, стороны договора, фрахтователя, данные об автобусе — техосмотр, марку, модель, оснащение тахографом и системой ГЛОНАСС. Об этом на совещании в Госавтоинспекции рассказал старший госинспектор безопасности дорожного движения отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по Новокузнецку Вячеслав Лебедев.

Если автобус, перевозящий ребятишек сломался, или водителю стало плохо, надо звонить в ГИБДД.

Изменения начнут действовать 1 июля, сообщает SU.

Напомним, летом вступят в силу новые правила перевозки детей в легковых авто.