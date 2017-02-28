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Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

Группы детей начнут перевозить по новым правилам

Сегодня 09:45
1074
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
perevozvol.ru

Организованные перевозки детей станут безопасснее.

По новым правилам, автобусы для ребятишек должны быть не старше 10 лет. Ещё одно условие — наличие тахографа и системы ГЛОНАСС. Если поездка длится более 12 часов, и движется колонна автобусов, обязательно присутствие врача. В противном случае юридическое лицо оштрафуют на 100 000 рублей.

Перед путешествием перевозчики подают уведомление в ГИБДД. Они должны указать количество детей, информацию о перевозчике, стороны договора, фрахтователя, данные об автобусе — техосмотр, марку, модель, оснащение тахографом и системой ГЛОНАСС. Об этом на совещании в Госавтоинспекции рассказал старший госинспектор безопасности дорожного движения отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по Новокузнецку Вячеслав Лебедев.

Если автобус, перевозящий ребятишек сломался, или водителю стало плохо, надо звонить в ГИБДД.

Изменения начнут действовать 1 июля, сообщает SU.

Напомним, летом вступят в силу новые правила перевозки детей в легковых авто.

Комментарии 2
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Неудобный
8 0
И раньше-то хлопотно было, а сейчас вообще ценник взлетит и перевозка сократится в разы...
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Питер Пэн
3 0
И раньше-то хлопотно было, а сейчас вообще ценник взлетит и перевозка сократится в разы...
Поэтому надо ездить на экскурсии и путешествия за границу, там таких идиотских законов нет.
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