Организованные перевозки детей станут безопасснее.
По новым правилам, автобусы для ребятишек должны быть не старше 10 лет. Ещё одно условие — наличие тахографа и системы ГЛОНАСС. Если поездка длится более 12 часов, и движется колонна автобусов, обязательно присутствие врача. В противном случае юридическое лицо оштрафуют на 100 000 рублей.
Перед путешествием перевозчики подают уведомление в ГИБДД. Они должны указать количество детей, информацию о перевозчике, стороны договора, фрахтователя, данные об автобусе — техосмотр, марку, модель, оснащение тахографом и системой ГЛОНАСС. Об этом на совещании в Госавтоинспекции рассказал старший госинспектор безопасности дорожного движения отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по Новокузнецку Вячеслав Лебедев.
Если автобус, перевозящий ребятишек сломался, или водителю стало плохо, надо звонить в ГИБДД.
Изменения начнут действовать 1 июля, сообщает SU.
Напомним, летом вступят в силу новые правила перевозки детей в легковых авто.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.