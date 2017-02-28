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Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

В Кемерове стартовали отключения горячей воды

Сегодня 09:58
865
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kirovnet

В понедельник 22 мая часть кемеровчан осталась без горячей воды.

Первыми мыться с ковшиками стали жители Центрального, Ленинского районов и часть горожан из Кировского района. Им горячую воду вернут 4 июня.

Также отключения стартовали в Рудничном районе. Нормально помыться жители смогут уже 28 мая.

Ранее ВашГород.ру публиковал подробный график отключения горячей воды в Кемерове.

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