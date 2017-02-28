В понедельник 22 мая часть кемеровчан осталась без горячей воды.

Первыми мыться с ковшиками стали жители Центрального, Ленинского районов и часть горожан из Кировского района. Им горячую воду вернут 4 июня.

Также отключения стартовали в Рудничном районе. Нормально помыться жители смогут уже 28 мая.

Ранее ВашГород.ру публиковал подробный график отключения горячей воды в Кемерове.