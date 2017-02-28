В Кемерове стартовали отключения горячей воды
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В понедельник 22 мая часть кемеровчан осталась без горячей воды.
Первыми мыться с ковшиками стали жители Центрального, Ленинского районов и часть горожан из Кировского района. Им горячую воду вернут 4 июня.
Также отключения стартовали в Рудничном районе. Нормально помыться жители смогут уже 28 мая.
Ранее ВашГород.ру публиковал подробный график отключения горячей воды в Кемерове.
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