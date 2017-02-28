Росгвардия будет мониторить социальные сети.

Цель — найти террористов и экстремистов, указания которым часто поступают по интернету. Так было с группой боевиков, которые в марте напали на бойцов Росгвардии в Чечне. Тогда погибли шесть военных и шесть террористов. Ответственность на себя взяло запрещённое в России «Исламское государство», пишет «Ъ».

После этого в Рогвардии решили обучать IT-специалистов. Они будут мониторить соцсети, искать сторонников радикальных взглядов.