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Росгвардия проконтролирует соцсети

Сегодня 10:19
831
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Росгвардия будет мониторить социальные сети.

Цель — найти террористов и экстремистов, указания которым часто поступают по интернету. Так было с группой боевиков, которые в марте напали на бойцов Росгвардии в Чечне. Тогда погибли шесть военных и шесть террористов. Ответственность на себя взяло запрещённое в России «Исламское государство», пишет «Ъ».

После этого в Рогвардии решили обучать IT-специалистов. Они будут мониторить соцсети, искать сторонников радикальных взглядов.

Комментарии 17
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УЙЪ
21 1
бред сивой кобылы - онанисты судьбы
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читатель
16 3
Ну что ж, тотальный контроль в действии, про нашу власть как про покойника , или хорошее или помолчать, как то вот так.
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Чел
6 11
Ну что ж, тотальный контроль в действии, про нашу власть как про покойника , или хорошее или помолчать, как то вот так.
Вот и молчи. Честным людям бояться нечего.
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z
9 0
бред сивой кобылы - онанисты судьбы
ну а как им еще оправдать просмотру порнушки?
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Ветер перемен...
15 0
Вычислять террористов, экстремистов. Ага! Террорист в России один,с 1999 года,его каждый день по зомбоящику показывают. Только и слышно от него:нужно,надо. Всё по бумажке читает. Вычислять будут тех,кто против Единорасов. Бороться нужно не только с последствиями,но и с причиной. Причина занимающейся России одна,точнее один.
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Ветер перемен...
3 0
(загибающейся России) извините,всё т9 виноват.
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Миша
12 2
Ну что ж, тотальный контроль в действии, про нашу власть как про покойника , или хорошее или помолчать, как то вот так.
Вы абсолютно уверены, что это наша власть? Любые сомнения по этому вопросу - признак экстремизма, что приравнивается к терроризму. Тотальная слежка означает, что власть весь народ считает потенциальными террористами и экстремистами? Но если народ доверил власть избранным для выполнения своей воли, то и власть следует считать террористической и экстремистской? А если власть свои действия оправдывает заботой о народе, то почему нет ощущения этой заботы, кроме проблем, которые создаёт власть?
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читатель
4 8
Вот и молчи. Честным людям бояться нечего.
рот закрой свой, "честный " ты наш...
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читатель
5 0
Вы абсолютно уверены, что это наша власть? Любые сомнения по этому вопросу - признак экстремизма, что приравнивается к терроризму. Тотальная слежка означает, что власть весь народ считает потенциальными террористами и экстремистами? Но если народ доверил власть избранным для выполнения своей воли, то и власть следует считать террористической и экстремистской? А если власть свои действия оправдывает заботой о народе, то почему нет ощущения этой заботы, кроме проблем, которые создаёт власть?
Вот ощущения заботы точно нет, ощущение заботы о себе любимых , о привилегиях, это видно .
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Росгвардеец
0 15
Ну что ж, тотальный контроль в действии, про нашу власть как про покойника , или хорошее или помолчать, как то вот так.
Был бы тотальный контроль вы бы уже все кастрюлеголовые давно лес валили на Колыме.
А как там у хохлов после революции гидности с свободой слова дела обстоят.Все таки страна победившей демократии.
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читатель
6 0
Был бы тотальный контроль вы бы уже все кастрюлеголовые давно лес валили на Колыме.
А как там у хохлов после революции гидности с свободой слова дела обстоят.Все таки страна победившей демократии.
.ну это только преддверие..ещё не вечер.
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Россгвардейцу
4 0
Был бы тотальный контроль вы бы уже все кастрюлеголовые давно лес валили на Колыме.
А как там у хохлов после революции гидности с свободой слова дела обстоят.Все таки страна победившей демократии.
И чёб ты жрал?
На чьи деньги живёшь?
Вспомни лучше ту присягу, которую ты давал, когда тебя на работу приняли, аттестовали!
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Пенсионер
3 0
Это политика возврата к сталинским гонениям на простых людей, которые думают не как путен. Правители уже до ручки довели российский народ , оболваненный злобой и ненавистью на весь свободный демократический мир, пытаются ограничивать свободу слова и свободу веры и свободу мысли. Пытаются запугать свой народ и хотят убедить, что кругом одни враги: Европа с Америкой, Украина с Грузией, Молдавия с Белоруссией, все хотят исключительно зла России. Но надо отметить, что в отличии от России любая из вышеназванных стран не оккупировала ни единого метра чужой территории. А Россия ведет захватнические войны на чужих территориях, что в результате вызовет ответку, наподобие Питерской трагедии. Получается , как всегда:из-за глупой агрессивной политики кремля -страдают мирные люди.
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бортовой самописец
2 0
Был бы тотальный контроль вы бы уже все кастрюлеголовые давно лес валили на Колыме.
А как там у хохлов после революции гидности с свободой слова дела обстоят.Все таки страна победившей демократии.
...и как грозишься , гвардеец-рос.
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Миша
0 3
Это политика возврата к сталинским гонениям на простых людей, которые думают не как путен. Правители уже до ручки довели российский народ , оболваненный злобой и ненавистью на весь свободный демократический мир, пытаются ограничивать свободу слова и свободу веры и свободу мысли. Пытаются запугать свой народ и хотят убедить, что кругом одни враги: Европа с Америкой, Украина с Грузией, Молдавия с Белоруссией, все хотят исключительно зла России. Но надо отметить, что в отличии от России любая из вышеназванных стран не оккупировала ни единого метра чужой территории. А Россия ведет захватнические войны на чужих территориях, что в результате вызовет ответку, наподобие Питерской трагедии. Получается , как всегда:из-за глупой агрессивной политики кремля -страдают мирные люди.
И кто же эти "простые люди", которым Сталин устроил гонения? Колчак, Юденич, Врангель, вместе с интервентами и со своими пособниками, объявившие России белый террор? А после гонений "простых" людей остались только "сложные" люди, которые и фашизм победили с перепугу? Так кто же тогда Вы сами? Из "сложных" или из участников белого террора?
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Миша
2 0
Был бы тотальный контроль вы бы уже все кастрюлеголовые давно лес валили на Колыме.
А как там у хохлов после революции гидности с свободой слова дела обстоят.Все таки страна победившей демократии.
Как только росгвардейцы установят тотальный контроль, и посчитают количество отзывов о своей деятельности, то разбегутся сами. Проблема перерастёт в защиту самих себя. Власть им даёт лишь деньги и оружие, но не защиту, так как росгвардия сама является защитой власти, а служит в ней народ - если они сами себя считают народом.
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Пенси онер
2 0
И кто же эти "простые люди", которым Сталин устроил гонения? Колчак, Юденич, Врангель, вместе с интервентами и со своими пособниками, объявившие России белый террор? А после гонений "простых" людей остались только "сложные" люди, которые и фашизм победили с перепугу? Так кто же тогда Вы сами? Из "сложных" или из участников белого террора?
По стат данным: после войны каждый пятый сидел в лагерях, и в основном были осуждены незаконно, и жили в лагерях значительно хуже бандюг и убийц. Вся стана была как большой концлагерь, но Вы наверное об этом ничего не знаете, но не отчаивайтесь, путяй еще может быть предоставит Вам эту возможность!
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