Росгвардия проконтролирует соцсети
Сегодня 10:19
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Росгвардия будет мониторить социальные сети.
Цель — найти террористов и экстремистов, указания которым часто поступают по интернету. Так было с группой боевиков, которые в марте напали на бойцов Росгвардии в Чечне. Тогда погибли шесть военных и шесть террористов. Ответственность на себя взяло запрещённое в России «Исламское государство», пишет «Ъ».
После этого в Рогвардии решили обучать IT-специалистов. Они будут мониторить соцсети, искать сторонников радикальных взглядов.
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А как там у хохлов после революции гидности с свободой слова дела обстоят.Все таки страна победившей демократии.
А как там у хохлов после революции гидности с свободой слова дела обстоят.Все таки страна победившей демократии.
А как там у хохлов после революции гидности с свободой слова дела обстоят.Все таки страна победившей демократии.
На чьи деньги живёшь?
Вспомни лучше ту присягу, которую ты давал, когда тебя на работу приняли, аттестовали!
А как там у хохлов после революции гидности с свободой слова дела обстоят.Все таки страна победившей демократии.
А как там у хохлов после революции гидности с свободой слова дела обстоят.Все таки страна победившей демократии.