Новый угольный разрез может лишить кузбассовцев Беловского водохранилища.

Напомним, уголь начнут добывать на территории Менчерепского сельского поселения, на границе Беловского моря. Компания «Стройпожсервис» получила лицензию на добычу полезного ископаемого. Ситуацией заинтересовался депутат Госдумы Антон Горелкин.

По мнению политика, из-за разреза жители лишатся Беловского моря. Также добыча угля может плохо повлиять на дорожную сеть ближайших поселений. А это деревни Менчерепа, Хахалина, Коротково и так далее.

Депутат направил запросы замгубернатору, в Генпрокуратуру и Роснедра, пишет SU. По его словам, по поводу строительства не было публичных слушаний, не опубликована и экологическая экспертиза.

Ранее ВашГород.ру уже рассказывал о строительстве нового разреза в Беловском районе. Жители боятся ухудшения экологической обстановки и даже создали петицию с требованием запретить добычу угля.

Официальный представитель компании «Стройпожсервис» ранее сказал ВашГород.ру, что при строительстве разреза выдержат все санитарно-защитные нормы.