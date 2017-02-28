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Новый разрез в Кузбассе уничтожит водохранилище

Сегодня 10:57
1888
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fioki.ru

Новый угольный разрез может лишить кузбассовцев Беловского водохранилища.

Напомним, уголь начнут добывать на территории Менчерепского сельского поселения, на границе Беловского моря. Компания «Стройпожсервис» получила лицензию на добычу полезного ископаемого. Ситуацией заинтересовался депутат Госдумы Антон Горелкин.

По мнению политика, из-за разреза жители лишатся Беловского моря. Также добыча угля может плохо повлиять на дорожную сеть ближайших поселений. А это деревни Менчерепа, Хахалина, Коротково и так далее.

Депутат направил запросы замгубернатору, в Генпрокуратуру и Роснедра, пишет SU. По его словам, по поводу строительства не было публичных слушаний, не опубликована и экологическая экспертиза.

Ранее ВашГород.ру уже рассказывал о строительстве нового разреза в Беловском районе. Жители боятся ухудшения экологической обстановки и даже создали петицию с требованием запретить добычу угля.

Официальный представитель компании «Стройпожсервис» ранее сказал ВашГород.ру, что при строительстве разреза выдержат все санитарно-защитные нормы.

Комментарии 12
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Андрей
26 0
Уже уничтожил,такое чувство нас огородят скоро разрезами,шахтами,фабриками и сделают закрытыми города
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Чел
2 47
Уже уничтожил,такое чувство нас огородят скоро разрезами,шахтами,фабриками и сделают закрытыми города
Неужели трудно понять, что Кузбасс - шахтерский регион. Мы на этом держимся, уголь кормит нас.
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Читатель
3 36
Как бы мы не возмущались, но это действительно угольный регион. Это как на дальнем востоке возмущаться "достали уже со своей рыбой".
Человек - не дерево. Если невтерпеж - можно сменить место жительства
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конь с яйцами
10 1
Может кое-кто уже сдохнет наконец-то
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Екарный Бабай
4 0
Может кое-кто уже сдохнет наконец-то
Не нашелся на него ещё свой Гарри Потер.
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Миша
5 0
Неужели трудно понять, что Кузбасс - шахтерский регион. Мы на этом держимся, уголь кормит нас.
Если Вы собственник разреза, то он Вас кормит. Но его жрать невозможно, он не съедобный. Не разрезы уничтожают природу, а люди, которые кормят собственников и сами уничтожают природу, чтобы купить себе хлеба.
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Блашик
6 0
Неужели трудно понять, что Кузбасс - шахтерский регион. Мы на этом держимся, уголь кормит нас.
Вот именно шахтерский ,от слова шахта.Зачем строить шахты,ведь это дорого, можно гораздо проще,ткнул пальцем в карту,воткнул колышек, нанял 30 белазистов и экскаваторщиков и копай яму сколько душе угодно.Себестоимость ямы чуть возросла,перепрыгнул на другую яму.
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Сан Саныч 4427
4 0
Каждая улочка, самого захудалого села должна быть вся в брусчатке и с газончиками в нашей области. А в реальности мы в ж о п е!!! И мы давно не хозяева здесь, а рабы...
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mila
0 0
Мы поддерживаем запрос депутата и хотели бы знать о последствиях строительства угольного карьера в Беловском районе вблизи Беловского моря и об экологической экспертизе. Нам не все равно, мы здесь живем. А Москве и собственникам все равно они в Кузбассе не живут.
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Светлана
5 0
Неужели трудно понять, что Кузбасс - шахтерский регион. Мы на этом держимся, уголь кормит нас.
Кого это нас? Говорите за себя.
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Алексей
0 0
Московские хозяева, всё равно захреначат разрез! Им на население на какать, они даже не знают о нашем существовании и о деревнях!
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