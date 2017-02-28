Букет в аренду для селфи — почему бы и нет?

Кемеровские предприниматели предлагают горожанкам в аренду 101 розу. За 600 рублей женщинам привезут букет и дадут 10 минут для селфи. За это время клиентка может сделать столько фотографий, сколько угодно, уточнили бизнесмены.

Первыми предлагать букеты в аренду начали москвичи. В столице услуга стоит от 800 до 1000 рублей.