Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

Кемеровчанкам предлагают в аренду букет из 101-й розы

Сегодня 12:43
289
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
999.md

Букет в аренду для селфи — почему бы и нет?

Кемеровские предприниматели предлагают горожанкам в аренду 101 розу. За 600 рублей женщинам привезут букет и дадут 10 минут для селфи. За это время клиентка может сделать столько фотографий, сколько угодно, уточнили бизнесмены.

Первыми предлагать букеты в аренду начали москвичи. В столице услуга стоит от 800 до 1000 рублей.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ