В Новокузнецке компания Евраз продаёт 29 объектов недвижимости.

На торги выставлены здания на площади Побед, проспекте Курако и в Заводском районе. Продаваемые объекты: складские и нежилые помещения, земельные участки, квартира, а также объекты незавершённого строительства, сообщает SU.

В большинстве случаев стоимость объектов не указана. Из имеющихся цен самым дешёвым объектом стала квартира в Новоильинском районе за 2 миллиона 430 тысяч рублей площадью 96 кв. м.