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Недвижимость и строительство

Евраз избавляется от имущества в Новокузнецке

Сегодня 12:55
1363
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bpb.by

В Новокузнецке компания Евраз продаёт 29 объектов недвижимости.

На торги выставлены здания на площади Побед, проспекте Курако и в Заводском районе. Продаваемые объекты: складские и нежилые помещения, земельные участки, квартира, а также объекты незавершённого строительства, сообщает SU.

В большинстве случаев стоимость объектов не указана. Из имеющихся цен самым дешёвым объектом стала квартира в Новоильинском районе за 2 миллиона 430 тысяч рублей площадью 96 кв. м.

Недвижимость и строительство
Комментарии 8
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Галинка
6 2
А в чем новость? Уже года три распродают имущество за пределами промплощадок.
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ххх
0 1
Очередной "вброс". Работала в системе БТИ, все время, с начала 2000-х годов оформляли им доки на продажу различных объектов.
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Работник
7 0
Позорище евраз, уничтожили легендарный комбинат. И еще продавать решили избавится. не могут набить себе карманы.
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Димаха Трейдер
1 7
Евраз уже несколько лет в убытке .Нужно что то делать чтоб спасти компанию ..
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z
4 0
Позорище евраз, уничтожили легендарный комбинат. И еще продавать решили избавится. не могут набить себе карманы.
Ну а как иначе? Сначала они с помощью тулиивцев все ваше прихватизировали, а сейчас вам же это и впаривают, вывозя деньги из области. Им надо все это успеть сделать пока кощей у власти, а то вдруг дойдет до народа как их имеют за их же деньги.
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%
0 0
Евраз уже несколько лет в убытке .Нужно что то делать чтоб спасти компанию ..
Почему до сих пор не внес личный вклад в спасение компании в виде продажи в их пользу своей квартиры, машины и почки??!!
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