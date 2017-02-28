В Новокузнецке компания Евраз продаёт 29 объектов недвижимости.
На торги выставлены здания на площади Побед, проспекте Курако и в Заводском районе. Продаваемые объекты: складские и нежилые помещения, земельные участки, квартира, а также объекты незавершённого строительства, сообщает SU.
В большинстве случаев стоимость объектов не указана. Из имеющихся цен самым дешёвым объектом стала квартира в Новоильинском районе за 2 миллиона 430 тысяч рублей площадью 96 кв. м.
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