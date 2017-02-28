Внимание! Беспрецедентное количество застройщиков Новосибирска и Новокузнецка!
Приглашаем на одно из самых важных мероприятий весны по улучшению жилья — 4-ую Общегородскую специализированную выставку «Строительство. Ипотека. Недвижимость. Земля» — выставку лидеров в вопросах городского и загородного строительства, ипотечного кредитования, которая состоится 27 мая, в субботу, с 11.00 до 19.00 в ТРЦ «Планета» в Новокузнецке.
Как бы ни было хорошо в Сочи, в гостях или у тещи на диване — мы всегда стремимся к собственному дому, даже работу себе нынче ищем удаленную — дома и стены помогают — дома все получается на ура! Но даже человеку, не обремененному собственным жильем известно, что «квартирный вопрос» способен остро встать не только в мае. Нужно трезво оценить собственные финансовые возможности, угадать с рыночной стоимостью продажи имеющегося жилья, постараться найти юридически «чистый» объект на «вторичке» или у надежного застройщика, спланировать переезд, разработать дизайн-проект, согласовать ремонт и прочее.
Если вы планировали сменить аренду на собственное жилье, воспользоваться материнским капиталом, просто улучшить условия своего проживания или узнать, какое комфортное жилье всего за восемьсот тысяч рублей можно купить своему ребенку в новостройке Новосибирска, какой земельный участок по-настоящему экологический и что на нем построить, то приезжайте в субботу, 27 мая в ТРЦ «Планета», где будет проходить выставка-ярмарка квартир, новостроек, земельных участков!
Не обещаем несбыточных скидок и прочих чудес, но всего за один день выставки вы узнаете:
«Ярмарка квартир и ипотеки» — это:
В интерактивном формате живого общения участники готовы обсуждать интересующие вас темы, отвечать на самые актуальные вопросы, рассказывать о новостях и делиться прогнозами. Думайте о доме, стройте его, делайте ремонт — приходите на выставку — становитесь активными поклонниками собственного жилья!
Когда: 27 мая 2017 года, с 11.00 до 19.00.
Где: улица ДОЗ, 10а. ТРЦ «Планета», атриум (2 этаж)
Контактный телефон организатора: 8−905−906−8234
Участники выставки: ПАО «Сбербанк», «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области», АО ««Кузнецкбизнесбанк», «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области», Новокузнецкая домостроительная компания им. А.В. Косилова, ГК «СибАкадемСтрой» (Новосибирск), ДСК КПД-Газстрой (Новосибирск), ГК «Стрижи» (Новосибирск), ООО СДС-Финанс (Кемерово, Новосибирск), Концерн «Сибирь» (Новосибирск), Строительная компания «ЭкоДом», Строительная компания «Стройтекс», Агентства недвижимости: «Любимый Город», «Номинал», «Дом плюс», «Первая линия», «Время недвижимости» и другие.
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