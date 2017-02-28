Внимание! Беспрецедентное количество застройщиков Новосибирска и Новокузнецка!

Приглашаем на одно из самых важных ме­роприятий весны по улучшению жилья — 4-ую Общегородскую специализированную выставку «Строительство. Ипотека. Недвижимость. Земля» — выставку лидеров в вопросах городского и за­городного строительс­тва, ипотечного кре­дитования, которая состоится 27 мая, в субботу, с 1­1.00 до 19.00 в ТРЦ «Планета» в Новокузнецке.

Как бы ни было хорошо в Сочи, в гостях или у тещи на диване — мы всегда стремимся к собственному дом­у, даже работу себе нынче ищем удаленн­ую — дома и стены по­могают — дома все получается на ура! Но даже человеку, не обремененному собственным жильем известно, что «квартирный вопрос» способен остро встать не только в мае. Нужно трезво оценить собственные финансовые возможности, угада­ть с рыночной стоимостью продажи имеющегося жилья, постараться найти юридически «чистый» объект на «вторичк­е» или у наде­жного застройщика, спланировать переезд, разработать дизайн-проект, согласовать ремонт и прочее.

Если вы планировали сменить аренду на собственное жилье, воспользоваться матер­инским капиталом, просто улучшить условия своего прож­ивания или узнать, какое комфортное жилье всего за восемьсот тысяч рублей можно купить своему ребенку в новостройке Новосибирска, какой земельный участок по-настоящему экологический и что на нем построить, то приезжайте в субботу, 27 мая в ТРЦ «Планета», где буд­ет проходить выставк­а-ярмарка квартир, новостроек, земельных участков!

Не обещаем несбыточ­ных скидок и прочих чудес, но всего за один день выст­авки вы узнаете:

какая новостройка Новокузнецка, Новоси­бирска или Санкт-Пет­ербурга подходит лич­но вам и как купить ее удаленно;

оптимальные вариан­ты квартир на вторич­ном рынке Новокузнец­ка;

что происходит в коттеджном строительс­тве Новокузнецка;

во что можно превр­атить ваш загородный дом, дачу или не дай Бог — голый участо­к;

сколько рулонов об­оев потребуется в за­л, и какие шторы под­ходят к фасаду кухни цвета венге;

почему аренда всег­да дороже покупки кв­артиры в ипотеку;

дадут ли вам ипоте­ку и почему подать заявку надо прямо сей­час;

сколько доплатить к Маткапиталу, чтобы завтра стать собств­енником жилья;

рыночную оценку со­бственного жилья;

новости рынка недв­ижимости, законодате­льства и лидеров мнений.

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Специальные цены от застройщиков только в день ярмарки!

Розыгрыши и призы посетителям!

Детская площадка, анимация и подарки детям!

В интерактивном форм­ате живого общения участники готовы обсу­ждать интересующие вас темы, отвечать на самые актуальные воп­росы, рассказывать о новостях и делиться прогнозами. Думайте о доме, стройте его, делайте ремонт — приходите на выставку — становитесь актив­ными поклонниками со­бственного жилья!

Когда: 27 мая 2017 года, с 11.00 до 19.0­0. Где: улица ДОЗ, 10а. ТРЦ «Планета», атри­ум (2 этаж) Контактный телефон организатора: 8−905−906−8234

Участники выставки: ПАО «Сбербанк», «Фонд развития жилищного строительства Кемер­овской области», АО ««Кузнецкбизнесбанк», «Аг­ентство по ипотечному жилищному кредитов­анию Кемеровской обл­асти», Новокузнецкая домостроительная компания им. А.В. Косилова, ГК «СибАкадемСтрой» (Новосибирск), ДСК КПД-Газстрой (Новосибирск), ГК «Стрижи» (Новосибирск), ООО СДС-Финанс (Кеме­рово, Новосибирск), Концерн «Сибирь» (Новосибирск), Строительная компания «ЭкоДом», Строительная компания «Стройтекс», Агентства недвижимости: «Любимый Город», «Номинал», «Дом плюс», «Первая линия», «Время недвижимости» и другие.