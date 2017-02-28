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Новокузнечанка снялась в сериале на ТНТ

Сегодня 14:43
948
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Facebook, ТНТ

Уроженка Новокузнецка Ирина Вилкова снялась в новом сезоне «Полицейского с Рублёвки» на ТНТ.

В продолжении сериала герои получили повышение и отправились охранять покой в Бескудниково.

Бывшая новокузнечанка сыграла учительницу, влюблённую в капитана Игоря Мухича, которого играет Роман Попов. Под этим влиянием комичный полицейский даже начнёт писать стихи. Как будут развиваться отношения героев, телезрители увидят уже сегодня на ТНТ.

Как ВашГород.ру сообщила Ирина Вилкова, сейчас она снимается в сериале «Остров». А свою роль в «Полицейском с Рублёвки» в беседе с журналистом она назвала отличной.

Ирина Вилкова выросла в Новокузнецке. Она воспитывалась в театре «Юность», работала в Драмтеатре, а после переехала в Москву. На её счету больше 30 кинокартин.

Комментарии 6
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3 0
В Острове довольно неплохо сыграла. Не знала, что актриса землячка. Больших успехов ей!
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Бусина
0 1
В Острове довольно неплохо сыграла. Не знала, что актриса землячка. Больших успехов ей!
Надо же........а вот Яндекс выдает, что родилась она в Москве............вот не задача-то.........кому верить???
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1
0 0
Жду продолжения сериала Полицейского с Рублёвки.
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Jackie
1 4
Девушка хорошая, но сериал пипец, для быдла. Как вы вообще тнт можете смотреть?
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Иван
4 0
Девушка хорошая, но сериал пипец, для быдла. Как вы вообще тнт можете смотреть?
Нормальный сериал не дисертации по физике же читать! для расслабона само то!
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