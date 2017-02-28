Уроженка Новокузнецка Ирина Вилкова снялась в новом сезоне «Полицейского с Рублёвки» на ТНТ.

В продолжении сериала герои получили повышение и отправились охранять покой в Бескудниково.

Бывшая новокузнечанка сыграла учительницу, влюблённую в капитана Игоря Мухича, которого играет Роман Попов. Под этим влиянием комичный полицейский даже начнёт писать стихи. Как будут развиваться отношения героев, телезрители увидят уже сегодня на ТНТ.

Как ВашГород.ру сообщила Ирина Вилкова, сейчас она снимается в сериале «Остров». А свою роль в «Полицейском с Рублёвки» в беседе с журналистом она назвала отличной.

Ирина Вилкова выросла в Новокузнецке. Она воспитывалась в театре «Юность», работала в Драмтеатре, а после переехала в Москву. На её счету больше 30 кинокартин.