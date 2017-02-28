В Берёзовском 6-летняя девочка упала с 4-го этажа.

ЧП произошло на улице Мира 18 мая. В тот день за ребёнком присматривал дедушка. Он ненадолго покинул квартиру, а затем девочку нашли на земле. Рядом с ней лежал зонтик, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. У ребёнка много ушибов и переломы.

«По предварительной информации, ранее девочка посмотрела фильм, где героиня летала с зонтиком. В то время, когда дедушка ненадолго оставил девочку дома одну, она обулась, взяла зонт и решила испытать увиденный способ полётов», — рассказали в Следкоме по Кемеровской области.

Ребёнок живёт с дедушкой и бабушкой, уточнили в ведомстве. По факту проводят доследственную проверку.

Кузбассовцев просят не оставлять маленьких детей без присмотра. В ГУ МВД также напомнили, что если в ЧП с ребёнком виноват родитель, то ему может грозить даже уголовная ответственность.