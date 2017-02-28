В ближайшие дни погода порадует нас теплом.

Завтра, во вторник, нам обещают жару — днём +23,+28°С, местами +33°С. Дождей не ожидается, зато подует ветер скоростью 15−20 метров в секунду. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

В среду тепло ещё сохранится. Ночью будет +13,+18°С, днём — +26°С. Возможны грозы, дожди, ветер до 20 метров в секунду.

В четверг ночью похолодает — +9,+14°С. Днём температура опустится до +17,+22°С.

А вот в ночь на пятницу тепло покинет регион — возможно похолодание до +2,+7°С, местами -1°С. Днём обещают всего +10,+15°С и дожди.

Подробнее о погоде на неделю читайте на ВашГород.ру в четверг 25 мая.