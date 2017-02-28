Если вы живёте в мегаполисе и плохо спите, не торопитесь сваливать всё на стресс.

Возможная причина бессонницы — загрязнённый воздух, выяснили учёные из Университета Вашингтона. Они сообщили, что нос и синусы в задней части горла могут раздражаться из-за загрязнителей, что нарушает сон и вызывает проблемы с дыханием.

Пальму первенства по негативному влиянию на сон заняли оксиды азота и частицы PM2.5, сообщает «Medikforum».

Добавим, также среди причин бессонницы — стресс, неврозы, депрессии, нарушения обмена веществ.