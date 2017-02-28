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Найдена новая причина бессонницы

Сегодня 15:57
448
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
klinika4.ru

Если вы живёте в мегаполисе и плохо спите, не торопитесь сваливать всё на стресс.

Возможная причина бессонницы — загрязнённый воздух, выяснили учёные из Университета Вашингтона. Они сообщили, что нос и синусы в задней части горла могут раздражаться из-за загрязнителей, что нарушает сон и вызывает проблемы с дыханием.

Пальму первенства по негативному влиянию на сон заняли оксиды азота и частицы PM2.5, сообщает «Medikforum».

Добавим, также среди причин бессонницы — стресс, неврозы, депрессии, нарушения обмена веществ.

Комментарии 3
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Ну у нас то в Кузне с экологией все ОК. Фламинго кормим, форель приплыла...
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Афанасий
0 0
Ну у нас то в Кузне с экологией все ОК. Фламинго кормим, форель приплыла...
А ничего, что Кузбасс является одним из самых загрязненных регионов России? Какая форель, если у нас в Томи в некоторые годы даже мальки гибнут. Ну если уток можно за фламинго принять, то тут ты прав.
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1
0 0
А ничего, что Кузбасс является одним из самых загрязненных регионов России? Какая форель, если у нас в Томи в некоторые годы даже мальки гибнут. Ну если уток можно за фламинго принять, то тут ты прав.
Да ты не гони. Забыл как по поручению инициативного губернатора, спасатели ездили фламинго кормить.
А потом новость про чистейшую воду с форелью.
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