Если вы живёте в мегаполисе и плохо спите, не торопитесь сваливать всё на стресс.
Возможная причина бессонницы — загрязнённый воздух, выяснили учёные из Университета Вашингтона. Они сообщили, что нос и синусы в задней части горла могут раздражаться из-за загрязнителей, что нарушает сон и вызывает проблемы с дыханием.
Пальму первенства по негативному влиянию на сон заняли оксиды азота и частицы PM2.5, сообщает «Medikforum».
Добавим, также среди причин бессонницы — стресс, неврозы, депрессии, нарушения обмена веществ.
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