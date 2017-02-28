Аман Тулеев взял отпуск, сообщили 22 мая в администрации Кемеровской области.

Отдыхать глава Кузбасса будет 10 дней, пишет SU. Его обязанности пока исполнит первый заместитель Владимир Чернов. Напомним, его назначили на должность 19 декабря, после ухода Александра Данильченко.

Причину отпуска не сообщают.