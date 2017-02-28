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Аман Тулеев взял отпуск

Сегодня 16:10
1209
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
АиФ

Аман Тулеев взял отпуск, сообщили 22 мая в администрации Кемеровской области.

Отдыхать глава Кузбасса будет 10 дней, пишет SU. Его обязанности пока исполнит первый заместитель Владимир Чернов. Напомним, его назначили на должность 19 декабря, после ухода Александра Данильченко.

Причину отпуска не сообщают.

Комментарии 6
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Сказал бы честно, как Ельцин Б,Н,
- Я устал, я ухожу.
Население КО порадовалось только.
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Этот будет сидеть, пока его вперед ногами не вынесут. Ходить уже сам не может толком. Власть-как наркотик.
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Уже давно даже медальки не навешивает никому. А это серьезно.
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Лучше в отставку ушел по собственному желанию, ну все хватит нас мучить. сколько можно? пожалуйста ХРИСТА РАДИ иди пожалуйста отдыхать.
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Кто -то уже писал, - хотел стать Отцом народов, а получилось Хан -разоритель.
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Да какой отпуск, наверное опять умотал в гейропу подлечить свою распухшую тушу? За каким ХоеМ он избирался на последний срок? Денег у него куры не клюют, ушел бы спокойно без палева и жил где-нибудь в новой зеландии по соседству с абрамовым. Нет же, надо досидеть, чтобы забронзоветь и в итоге или сдохнуть, или быть осужденным за то, что создавалось многие годы коррумпированная структура под единоначалием вопреки демократическим принципам..
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