Леонид Якубович признался, что однажды стал участником смертельной аварии.

«Я ехал на маленьком автомобильчике: „хёндайчик“ у нас был. Со светофора тронулся поток машин: и из рядом идущей машины (японской, здоровой такой) выскочил пьяный мне под колеса, причём он, как-то согнувшись, бежал. „Хёндайчик“ маленький, но он, так согнувшись, почти падал, очень пьяный человек: он ударился виском о зеркальце, так низко — он уже падал почти. Я остановился, естественно, добежали люди из рядом стоящего дома. Это была единственная авария в моей жизни», — рассказал Якубович.