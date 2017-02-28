Сколько стоят квартиры рядом с лучшими школами Новокузнецка, и влияют ли престижные образовательные учреждения на спрос в близлежащем районе.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что после принятия закона о «закреплении школ по прописке», семьи с детьми при выборе квартиры особое внимание уделяют близлежащим школам.

«Для покупателей с детьми очень важным является месторасположение дома, где они будут приобретать жилье. Люди нередко меняют район для того, чтобы дать своим детям возможность обучаться в „престижных“ школах. Например, не так давно, наши клиенты специально переехали из Новоильинского района в Центральный на улицу Запорожская, 49. У семьи трое детей. Они целенаправленно искали жилье в районе школы № 70. Чаще всего наши покупатели ориентируются на такие школы как: 70, 44, 34, 11, 111, 62, 84. В Новоильинке очень ценится 112-ая школа и 59-ая гимназия», — рассказала ВашГород.ру маркетолог агентства недвижимости «Номинал» Елена Ахлестина. «Очень часто происходит так, что покупатели хотят купить квартиру только рядом с престижной школой. В Новокузнецке к таким школам относят школу № 72 с углубленным изучением английского уклоном, Лицеи № 44 и 84 в Центральном районе города, № 112 и лицей № 59 — Новоильинский район», — поделился с ВашГород.ру менеджер отдела продаж Федеральной риелторской компании ЭТАЖИ в Новокузнецке Алексей Щелкунов.

В Новокузнецке в отличии от крупных городов пока не прослеживается тенденция увеличения стоимости недвижимости в районе престижных школ. Однако статус школы служит серьезным аргументом в процессе торга между покупателем и продавцом. Нередко собственники и вовсе отказываются от снижения стоимости продаваемой квартиры, мотивируя это тем, что дом находиться на микроучастке с престижной школой.

Приложение № 1

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных за территориями, расположенными в Центральном районе Новокузнецкого городского округа

Наименование муниципальной общеобразовательной организации Территория Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», ул. Филиппова, 10 Улицы: Белана, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 35, 37 Ноградская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Филиппова, 2, 4, 7, 12, 14, 16, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 100, 100а Дозовская, 1−5, 51−100, 101−220 ДОЗ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 Ермака, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26 Павловского, 4, 7, 9, 11,15, 17, 19, 21, 23, 29 Кишеневская, Уфимская, Бобруйская Проспект Строителей, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», ул. Тольятти, 30а Улицы: Кирова, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94 Дружбы, 43, 45, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Тольятти, 26, 28, 28а, 30, 32, 34 Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей № 11», ул. Коммунаров, 5 Улицы: Кирова, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 28 Воровского, 7, 9, 11, 13 Суворова, 3, 5, 7 25 лет Октября, 1, 2, 4 Проспекты: Металлургов, 23, 25, 27, 29 Курако, 20, 22, 24, 26 Переулок Библиотечный, 3, 5, 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26», пр. Пионерский, 36 Улицы: Спартака, 4,12, 14, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 34 Орджоникидзе, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56 Проспекты: Пионерский, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46,47 Металлургов, 30,32, 34, 36, 38, 40 Кузнецкстроевский, 1, 7−31 (нечет) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12», пр. Пионерский, 15 Улицы. Кирова, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 10а Энтузиастов, 1−63 Хитарова, 1−56 25 лет Октября, 12, 21 Проспекты: Курако, 28, 30 Пионерский, 1−24 Металлургов, 30,31, 33, 35, 37, 39 Проезд Казарновского, 1, 2, 3, 4, 5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 16», пос. Абагур-Лесной, ул. Громовой, 61 пос. Абагур-Лесной Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17 им. В.П. Чкалова", ул. Кутузова, 44а Улицы: Циолковского, 7б, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33 Кутузова, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38,40, 42, 43, 46, 48, 50,52,56,58,60 Сеченова, 20, 22, 23, 24, 25а, 27, 29, 31, 33 Проспект Бардина, 20, 22, 24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31», пр. Октябрьский, 24а Улицы: Сеченова, 1−9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23,24 Дружбы, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 20, 20а, 22 Кузнецова, 2, 4/1, 4/2, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 26,28,27, 29 Циолковского, 8, 24,26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 56,57 Проспект Октябрьский, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40 Проезд Курбатова 1, 2, 4, 6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 34», ул. Циолковского, 65 Улицы: Кирова. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 Циолковского, 59, 61, 63, 67 Проспект Октябрьский, 3, 5, 5а, 7, 13, 15, 17, 19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41», ул. Кутузова, 4 Улицы: Кутузова, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16 Кулакова, 4, 6, 8 Суворова, 2, 4, 6, 8, 10 Проспекты: Бардина, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18 Курако, 2−16 (четные), 9−31(нечетная) Металлургов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44», ул. Кирова, 79а Улицы: Кирова, 89, 89а, 91, 93, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133 Франкфурта, 17, 19, 25 Запорожская, 21, 21а, 21б, 23, 25, Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 48», ул. Грдины, 20 Улицы: Грдины, 15, 16а, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 33, 37 Дружбы, 55, 62, 63, 65, 67, 69 Транспортная, 113, 113а, 113б, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, Кирова, 100 Песчаная, Предмостная, Заливная Проезд Гранатовый Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 52», ул. Ушинского, 5 Улицы: Ушинского, 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 8а Пирогова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 Орджоникидзе, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 32, 34 Буркацкого Проспекты: Строителей, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33,35, 39, 41, 43, 45 Металлургов, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 Переулок Вологодского Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 55», ул. Грдины, 6 Улицы: Грдины, 1, 3, 4, 5, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 Дружбы, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61 Транспортная, 93, 95, 97, 99, 103, 103а, 105, 107, 108, 108а, 109, 111 Тольятти, 2, 4, 6, 8, 10 Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 62», ул. Тольятти, 39 Улицы: Тольятти, 37, 41, 43, 45, 45а, 47, 51, 53, 57 Ермакова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11 Проспекты: Кузнецкстроевский, 8−52 (четные) Пионерский, 53, 57, 55, 58 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67», ул. Тольятти, 52 Улицы: Запорожская 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 47б, 49, 51,53,57, 58, 67,69,69б, 71,73,73а, 73б, 75,77,79,81 Тольятти, 42, 44, 46, 48, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 Франкфурта, 1, 3, 5, 13, 15 Ермакова 2,6,10,14, 16, 18, 22, 24, 26, 28,30, 34, 36 Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 70», ул. Франкфурта, 16 Улицы: Кирова, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87 Франкфурта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 Тольятти, 40 Запорожская, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 15а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72 с углубленным изучением английского языка», ул. Свердлова, 10а Улицы: Свердлова, 2, 4, 8, 8а, 12, 22, 24, 26, 28, 30 Тольятти, 29−33 (нечетная), 62, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5,62/6 Кирова, 57−67 (нечетная) Проспекты: Бардина, 36, 38, 40, 44 Пионерский, 58 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 91», ул. Транспортная, 29 Улицы: Циолковского, 1, 3, 5, 7, 9 Транспортная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47 Проспекты: Бардина, 4, 6, 8, 10, 12 Курако, 1−7 (нечетная) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 97», ул. Покрышкина, 18 Улицы: Фестивальная, 2, 3а, 4, 6, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Покрышкина, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 30 Малышей, 2, 3 Белана, 1, 3, 5, 7 Павловского, 1, 1а, 3, 3а, 5, 10, 12, 14 Проспекты: Строителей, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69 Металлургов, 46, 48, 50, 52, 54, 56 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 101», ул. Дружбы, 42а Улицы: Дружбы, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Тольятти, 15, 17, 19, 21, 23, 25 Циолковского, 54−76 (четная) Аварийная, Агломератная, Асфальтовая, Водоемная, Водосточный, Карусельная, Полевая, Сызранская, Обогатительная, Полесская, Тенистая, Тупик (3 км), Фабричная, 1-я Фабричная, Фруктовая, 1-я Фруктовая, 366 км Проспект Октябрьский, 21, 23, 25, 27, 29,, 31, 33, 35, 37,37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 42−56 (чётные) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 103», ул. Тольятти, 3 Улицы: Дружбы, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37 Тольятти, 1, 1а, 3а, 3б, 5, 5б, 7, 9, 9а, 16, 18 Транспортная, 93а, 93б Гончарная Проспект Октябрьский, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 58−68 (чётные) Пос. Водный, Пойменный разъезд. Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей № 111», ул. Кирова, 35 Улица Кирова, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 29, 31, 33, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а Проспект Пионерский, 44, 46, 48

Приложение № 2

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных за территориями, расположенными в Куйбышевском районе Новокузнецкого городского округа

Наименование муниципальной общеобразовательной организации Территория Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 1», ул. Пролетарская, 81 Улицы: Березовская, Володарского, Волховская, Гайдара, Кадровая, Калинина, Карла Либкнехта, Киселевская, Клары Цеткин, Крестьянская, Крутая, Мартеновская, Машиностроительная, Менжинского, Мечникова, Московская, Нижне-Пролетарская, Новосибирская, Октябрьская, Образцовая, Обская, Павлова, Победы, Пролетарская, Прудовая, Рабочая, Революционная, Розы Люксембург, Садгородская, Симферопольская, Сосновская, Стадионная, Урановая, Урицкого, Фрунзе, Хабаровская, Чапаева, Чернышевского, Шоссейная, Энгельса, 9-ое Января, Ясная Поляна Переулки: Банковский, Бенгальский, Букинский, Каракумский, Киселевский, Крестьянский, Крутой, Менжинского, Металлистов, Н. Прудовой, Победы, Прудовой, Хабароский, Чернышевского, Энгельса, Рабочий, Мартеновский, Стадионный Проезд Володарского Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», ул. Куйбышева, 4 Улицы: Воробьева, 13 — 15 Куйбышева, 1 — 18 Глинки, 1 — 25 Лазо, 9 — 28 Мичурина, 2 — 18 (четная сторона) Курако, 37 — 47 Переулок Рыночный, 3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», ул. Транспортная, 57 Улицы: Кутузова 64, 64а, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 86 (четные) Транспортная 49, 49А, 51, 51А, 59, 59А, 61; №№ 63 — 81 (нечетные номера) Циолковского (2, 2А, 4), Восточная, Верхне-восточная, Латугина, Смоленская, Соколовская, Черкасская Переулки: 1-й Андреевский, 2-й Андреевский, 1-й Элеваторный, 2-й Элеваторный, Амбулаторный, Байконурский, Букинский, Киселевский, Мелькомбинатовский, Незнамовский, Пензенский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.К. Демидова», ул. Карла Маркса, 5 Улицы: Челюскина, 1−41А, 42А, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 51А, 54, 60 1 Мая, 6, 6А, 8А, 10А, 13 К. Маркса, 1, 3, 3А, 7А Терриконная, Читинская, Солнечная, Кремлевская, Шатровая, Линейная, Локомотивная, Таганская, Кирзаводская, Есенина, Никопольская Переулки: Трестовский, Линейный, Ялтинский Проезды: Равенства, Читинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 23», ул. В. Редаково, 104 Улицы: Бердская, Благовещенская, Верхне-Редаково, Владивосточная, Овражная, Горная, Довженко, Донецкая, Самарская, Сосновская, Тобольская, Чуйская, Щетинкина, Погодина, Москворецкая Переулки: Биробиджанский, Редаковский, Иногородний, Кондомский, Копровый Проезды: Верхне-Редаковский, Берензасский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37», ул. Варшавская, 2 Улицы: 2-я Литейная, 40 лет Октября, Абаканская, Авроры, Айвазовского, Акмолинская, Амурская, Б. Хмельницкого, Багратиона, Батумская, Бердская, Брянская, Варшавская, Вечерняя, Витебская, Волгодонская, Волжская, Воркутинская, Герасименко, Граневая, Грунтовая, Джамбульская, Дунайская, Жуковского, З. Космодемьянской, Казанская, Крамаюрская, Кронштадская, Красилова, Кузедеевская, Литейная, Ломоносова, Майкопская, Макаренко, Мирная, Москворецкая, Н. Островского, Нахимова, Погодина, Прокатная, Псковская, Пунктирная, Рельсовая, Ставропольская, Сурикова, Станиславкого, Таганрогская, Таймырская, Топкинская, Точилино, Туристская, Туркменская, Цимлянская, Черемнова, Юдина, Лобачевского, Абрикосовая, Виноградная, Ж. Стожкова, Лаушкина, Липовая, Сталеваров, Сталеплавильщиков, Тюльпановая, Химиков, Черемуховая Переулки: Алапаевский, Ашхабадский, Бессарабский, Бочатский, Граневой, Грунтовый, Дивногорский, Курортный, Ленский, Ломоносова, Мексиканский, Никитинский, Рельсовый, Светлый, Тихий, Целинный, Дивногорский, Арктический Механический, 40-Лет Октября Проезды: Грунтовый, Бессарабский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 92», ул. Вокзальная, 29 Улицы: Армавирская, Вокзальная, Всесторонняя, Высотная, Горбуновская, Гужевая, Дизельная, Калужская, Карбышева, Ключевая, Медицинская, Никитинская, Промышленная, Плунжерная, Тимирязева Переулки: Карбышева, Совокупный, Пос. Абагур: Спортивная, Бабушкина, Зелёная, Кондомская, Лесогорная, Мостовая, Путейцев, Ташкентская. Узбекистанская, Ударников Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 43», ул. Жасминная, 8 Улицы: Авангардная, Альпийская, Арбатская, Балтийская, Бастионная, Бунгурская, Валдайская, Вахтангова, Верхоянская, Веселая горка, Георгия Седого, Гончарова, Гористая, Горноспасательная (№№ 56−67), Гурьевская, Дарвина, Даурская, Доменная, Ельцовская, Жасминная, Забойщиков, Заволжская, Зеленая горка, Ивовая, Иркутская, Испирская, Кабардинская, Казбекская, Карпатская, Каскадная, Кривоносова, Крохотная, Курганская, Лавная, Лесная, Лиловая, Матросова, Молдавская, Ново-Горбуново, Отдаленная, Параллельная, Печная, Поселковая, Радужная, Ромашковая, Руставели, Садопарковая, Свердловская, Стволовая, Солтонская, Сопочная, Спасская, Суздальская, Техническая, Теш-Лог, Ферганская, Успенская, Черногорская, Чукотская, Штрековая, Щербаковская, Якутская Переулки: Абаканский, Ажурный, Бамовский, Гончарова, Даурский, Жасминный, Забойщиков, Резервный, Рубиновый, Спасский, Успенский Проезды: Адлерский, Бухарский, Валынский, Высоковольтный, Дарвина, Иркутский, Яминский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47», ул. Карла Маркса, 10 Улицы: Алмазная, 2, 32, 27 Веры Соломиной, 1−41 Галерейная, 2, 6, 9, 23, 30, 38, 54 Горноспасательная, 1, 1А, 3, 4, 7, 8, 21, 23, 47, 55 Сахалинская, 35, 37, 44А Угольная, 1, 2, 21, 22, 28, 32, 33, 44, 54 Челюскина, 46, 46А, 48, 50, 52, 92, 96, 98, 104 Базисная, Батарейная, Богатырская, Бурейская, Внутренняя, Вольный Юпитер, Горняцкая, Динамитная, Ильинская, Карла Маркса, 4, 8, 8А, 10А, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, Калачевская, Марс, Новый Юпитер, Кооперативная, Луганская, Наклонная, Пятигорская, Ртутная, Славянская Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 69», пос. Листвяги, ул. Экскаваторная, 4А Улицы: Белорецкая, Выборгская, Дозорная, Дубовая, Железноводская, Зеленая, Каирская, Калиновская, Каракульская Касательная, Каширская, Климовская, Клюквенная, Кубинская, Лебединская, Лесная, Ливинская, Листвянская, Луговая, Малайская, Механизаторов, Мраморная, Николаевская, Оборотная, Орехоово-Зуевская, Погрузочная, Полоцкая, Поссоветская, Придорожная, Просторная, Разрезная, Ранетная, Серпуховская, Снежная, Сосновый лог, Садовая, Суданская, Таежная, Урюпинская, Учительская, Цветочная, Шатурская, Шахтинская, Шушталепская, Экскаваторная Переулки: Васильковый, Абажурный, Керамический, Песцовый, Цветочный, Шадринский, Шумный, Коралловый Проезд Урюпинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 98», ул. Сибиряков — Гвардейцев, 16 Улицы: Сибиряков-Гвардейцев, 4, 6, 8, 14, 18, 20, 22 Мичурина, 3, 5, 9, 13, 15, 15А, 17, 19, 23, 25, 27, 27А, 31, 33, 33А, 35, 37, 39 Лазо, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А Воробьева, 1, 3, 3А, 5, 7, 8, 9, 10 Ростовская, 3, 5, 7, 8, 9 Невского, 3, 5, 7, 9, 11 Черноморская, 2, 6, 8, 10, 12, 14, Беловежская, Юргинская, Чайковского, Трудовая, Маяковского, Лермонтова, Тушинская, Мамонтова, Щорса Переулок Трудовой Проезд Куприна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 73», ул. Батюшкова, 3 Улицы: Дружбы, 1−17 (нечетные номера) Батюшкова, 1−34/1, 34А, 34Б, 34В Полевая, (ЭМП-705)

Приложение № 3

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных за территориями, расположенными в Кузнецком районе Новокузнецкого городского округа

Наименование муниципальной общеобразовательной организации Территория Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10», ул. Шункова, 6 Улицы: Водопадная, Набережная, Подкаменная, Ленина, 9, 11, 13, 15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 20, 22, 24, 26, 28 Луначарского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Народная, 3, 5, 7, 9, 11, 11б Шункова, 1, 1А, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Конева, 9, 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50», ул. Шункова, 26 Улицы: Грибоедова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Екимова, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Конева, 2, 5, 7, 13 Ленина, 32, 34, 36, 43, 45, 47, 49, 51, 33, 35, 38 Обнорского, 1, 3, 5, 9, Добролюбова с 1 по 12, с 27 до 45, Декабристов, 89, 93, 95 Петракова, 36, 38, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46−52, 41-б Смирнова, 9, Чекалина 4, Шункова, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24. Вятская, Геологическая, Горно-Алтайская, Крылова, Кольцова, Салаирская, Столбовая, Украинская, Широкая, Чаадаева. Переулки: Рельефный, Фронтальный, Кольцова. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 104», ул. Шестакова, 17 Улицы: Бугарева, 1, 3, 6, 7, 10 Ленина, 40, 42, 44, 46, 48, 52 Обнорского, 11, 15, 17,19, Смирнова, 1, 3 Чекалина, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Шестакова, 1, 11, 13,1 6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 24», ул. Ленина, 119 Улицы: Алюминиевая, Анодная, Баумана, Белинского, Братская, Весенняя, Вагоностроительная, Добролюбова с 49 (до конца), Дорожная, Дежнева, Еланьская, Защитная, Игарская, Кременчугская, Канская, Крепостная, Ленинградская, Левитана, Малоэтажная, Молодежная, Осенняя, Октябрьская, Оренбургская,, Павлодарского, Стартовая, Талдыкина, Тихоокеанская, Ушакова, пос. Кульяновка (ул. Новороссийская, Онежская), Фонвизина, Ферросплавщиков, Череповецкая, Электролизная, Петракова, 53, 54, 68, 70, 72, 74, 76, 78, Ленина, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 89, 91, 95,97, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 143, 143А, 145, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 160, Переулки: Атлантический, Балхашский, Глазунова, Зайсанский, Звездный, Кленовый, Березовый, Балакирева, Морской, Ореховый Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71», ул. Бугарева, 17 Улицы: Аульская, 1, 5, 18, 53, 48 Бугарева, 13, 14, 15,18,18а, 19. 20, 20А, 21, 22, 22А, 24, 24А, 23, 26, 28, 11, 12 Екимова, 30, 32, 32а, 32б, 34 Ленина, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 77, 79, Метёлкина, 1,3, 9, 11, 13,15,16, дом-новостройка Народная, 55 Обнорского, 13А, 15А, 31, 96, 98, 100, 104, 78, 80, 90а, 94, Пятилетка, 83, 125 Петракова, 57, 61, 62, 62а, 64, 64а, 66 Переулок Бульварный, 2, 4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 100 имени С.Е. Цветкова», ул. Народная, 27 Улицы: Анжерская, Антарктическая, Бестужева, Байкальская, Барнаульская, Бийская, Воткинская, Достоевского, Зарафшанская, Итатская, Картасская, Коломенская, Красная, Куликовская, Кривая, Лагерная, Лазарева, Нагорная, Новая, Новокузнецкая, Одесская, Озерная, Пестеля, Профессиональная, Полярная 27, Чехова, Полосухина, Райсоветская, Садовая, Самаркандская, Серафимовича, Тамбовская, Таллинская, Толмачева, Тургенева, Щепкина. Достоевского, 1, 3,3А Народная, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27А, 29, 31, 33, 35, 37, 13, 13а, 13б, Обнорского, 2, 4, 6, 8,12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, Смирнова, 8, 12, 14, 11, 11А, 13, 15, 17, 9 Переулки: Автомобильный, Арсенальский, Блиновский, Глухой, Дворцовый, Ивановский, Каменский, Крайний, Казацкий, Кокандский, Кривой, Кузнецкий, Новый, Одесский, Огородный, Прокопьевский, Русинский, Рябиновый, Старательский, Тогульский. Проезд: Флеровского.

Приложение № 4

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных за территориями, расположенными в Орджоникидзевском районе Новокузнецкого городского округа

Наименование муниципальной общеобразовательной организации Территория Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 19», ул. Крупской, 35 Улицы: Антрацитная, Гжельская, Гродненская, Грозненская, Дзержинского, Искитимская, Загорская, Золотой Рог, Кольчугина, Коммунарка, Красноводская, Крупской, Литовская, Логовая, Мариупольская, Менделеева, Некрасова, Н. Руднева, Острогорская, Парковая, Пирамидная, Перекопная, Печерская, Раевского, Редутная, Сборная, Сивашская, Соревнования, Стахановская, Эстакадная Переулки: Апшеронский, Вишневый, Гималайский, Главный Желтый, Логовой, Лунный, Менделеева, Муромский, Областной, Окружной, Простой, Тайлепский Проезд Школьный Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 27», ул. 40 лет Победы, 9 Проспект Шахтеров: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 Улицы: Рихарда Зорге, 2, 4, 6, 8, 10, 14 40 лет Победы, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 Братьев Сизых, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21 Микрорайон 5 фермы: Улицы: Ботаническая, Гидротехническая, Календарная, Мебельная, Насосная, Новогодняя, Подъемная, Речная, Сенокосная, Чановская. Переулки: Календарный, Конечный, Мебельный, Новогодний, Чановский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28, ул. Интернатная, 2 Улицы: Бородино, Батайская, Гранитная, Голубые озера, Дорстроевская, Интернатная, Кармелюка, Ковалевской, Крамского, Капитальная, Миргородская, Отражательская, Олеко Дундича, Потанина, Рылеева, Салтыкова-Щедрина, Тернопольская, Чаплыгина Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29», ул. Разведчиков, 46 Улицы: Антроцидная, Байдаевская, Бр. Гаденовых, Герцена, Воронежская, Искитимская, Камышовая, Кокинаки, Капитальная, Карагандинская, Колыванская, Лесостепная, Магнитогорская, Мурманская, Осинники, Осипенко, Перекопная, Паровозная, Прибрежная, Разведчиков, Рубцовская, Рудничная, Серова, Стрелочная, Славгородская, Слесарная, Сальская, Тюменская, Томь-Усинская, Тайгинская, Тунгусская, Тульская, Черняховского, Чкалова, Штольная, Фесковская Переулки: Армейский, Архангельский, Веселый, Ленинградский, Магнитогорский, Проездной, Ракетный, Рудничный, Торговый, Топографический, Тульский, Ульяновский, Яблоневый, Дальний Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56», ул. Новобайдаевская, 9 Проспект Шахтёров, 21, 23, 25, 27, 29, 31 Улицы: Новобайдаевская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20 Азовская, Байдаевская, Воронежская, Гвардейская, Д. Бедного, Зелёный проезд, 2-ая Колыванская, Коммунарка, Новостройка, Осинники, Славгородская, Томь-Усинская, Трудоармейская, Шпальная Переулки: Тульский, Енисейский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 60», ул. Дузенко, 14-а Улицы: Зыряновская с 25 по 77 (нечетные), 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 68а, 68 В, 70б, 74, 74а, 74б, 78, 78а, 80 Дузенко — нечетные с 7 по 59, четные — 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Новаторов, 4, 6, 6а, 10, 12, 14 Чулымская — четные с 30, нечетные с 35 Астраханская — четные с 30, нечетные с 15 Алейская, Аленина Гора, Балочная, Барабинская, Безводная, Больничная, Вилюйская, Доватора, Инская, Калтанская, Кассиора, Кулундинская, Междуреченская, Пешеходная, Саянская, Татарская, Черского, Уютная Переулки: Пархоменко — четные с 58 (кроме 140); нечетные с 15 Зыряновский — нечетные Двойной, Львовский, Навельского, Уклонный, Шахтостроительный Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61», ул. Тузовского, 17 Улицы: Пушкина, 2, 8−11, 15−25, 27 Юбилейная, 3, 5, 7, 17, 20, 22 Тузовского, 1−6, 8−12, 22, 24, 26, 28, 30, 32 День- Шахтера, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 35 Сусанина, 3,5 и частные дома Севастопольская, 29 и частные дома Абашевская, Жданова, Кустарная, Мундыбашская, Рейдовая Переулки: Тупиковый, Динамовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 83», ул. Маркшейдерская, 12 Улицы: Белогорская, Белоярская, Ватутина, Донбасская, Горностроительная, Диксона, Далекая, Державина, Ереванская, Жигулевская, Зенковская, Зеркальная, Зеленогорская, Измайловская, Куюкова, Кавказская, Красноуфимская, Кривой Рог, Красноуральская, Кольская, Колпашевская, Кедровая, Крутоярская, Маркшейдерская, Неапольская, Ногинская, Немировича- Данченко, Планетарная, Плановая, Петропавловская, Пражская, Партизана Железняка, Осиновая речка, Оршанская, Сельская, Российская, Односторонняя, Рощинская, Раздольная, Свирская, Таргайская, Тополевая, Терсинская, Терновая, Толбухина, Уссурийская, Уральская, Уютная, Холмовая, Черемховская Автодорожная, 1−34 День Шахтера 4, 6, 8, 10 Зыряновская — четные со 2 по 38, нечетные с 1 по 23 Иртышская, 1−47 Конвеерная, 18, 22 Сибирская нечетная сторона Скоростная четная сторона Юбилейная, 23, 29, 31, 33, 37, 38, 40, остальные Переулки: Пархоменко — четные со 2 по 56, нечетные с 1 по 13 Актюбинский, Ашмаринский, Амзасский. Автодорожная, Белогорский, Винницкий, Варяжский, Житомирский, Зеркальный, Златоустовский, Индустриальный, Каштановый, Кольский, Каменогорский, Неапольский, Плоскогорный, Перелесский, Пражский Пархоменко, Откосный, Ровный, Сухумский, Торцевой, Талгарский, Фастовский, Хребтовый, Черниговский, Шахматный, Зыряновский четные номера Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64», ул. Радищева, 24 Улицы: Новаторов, 3, 5 Пржевальского, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26 Радищева, 1, 10, 16, 18, 20, 26, 30, 32, 34, 36 Дузенко, 3, 5, 5а, 6, 8, 34, 36 Тунгусская, 19−23, 25, 27−30, 32, 34 Кирпичная, Кинопрокатная, Сухая Речка, Сухой лог, Черепановская Переулок Пархоменко, 140 Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 76», ул. 40 лет Победы, 17 Улицы: 40 лет Победы, 8, 10, 12, 21, 23, 25, 27 Шолохова, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17 Шахтеров, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36 Братьев Сизых, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 14б, 16, 18 Фесковская №№ 202−230 Гаршина, Гавайская, Даргомыжского, Томь-Усинская Трубопроводная Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99», ул. Монтажная, 35 Улицы: Безымянная, 49, 52, 58 Зыряновская, 2, 7, 70, 72а, 90, 92, 94 Новаторов, 7, 9, 11, 13, 15 Пржевальского, 2, 2а, 4, 6 Радищева, 2, 2а, 4,6 Сусанина, с № 40 Анадырская, Белорецкая, Дружинина, Емельяновская, Жданова, Земная, Знаменская, Львовская, Саранская, Монтажная, Норильская, Панфилова, Степная, Таштагольская, Тверская, Усинская, Херсонская, Хасанская, Чумышская Переулки: Дружинина, Клубничный, Сестрорецкий, Степной, Сибирский, Тверской, Телецкий, Финский, Январский Проезды: Вольный, Проточный, Херсонский Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 110», ул. Р. Зорге, 36 Улица Р. Зорге, 34а, 34, 32, 30, 26, 24, 22, 42, 44, 44а, 46, 48, 50 проспект Шахтеров, 1, 9, 3, 5, 15, 17, 19

Приложение № 5

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных за территориями, расположенными в Заводском районе Новокузнецкого городского округа