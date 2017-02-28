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Детей в Новокузнецке зовут на творческие каникулы

Сегодня 07:00
319
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
youtube.com

Новокузнечан от 7 до 14 лет зовут провести творческие каникулы.

Организатор — театр детского творчества «Юность». Детям обещают занятия актёрским мастерством, сценической речью и движением, вокалом, хореографией, интересные экскурсии и мастер-классы. В программу включены завтраки, обеды и полдники.

А 1 июля, на Дне города, юные артисты выступят на мероприятии «Экологический спецназ Мельпомены» в сквере Ермакова.

Занятия пройдут с 10.00 до 17.00 в театре творчества «Юность» на Тольятти, 74, с 5 по 30 июня. Стоимость — 10 000 рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал о новом проекте «Летняя театральная школа» от Драмтеатра.

Комментарии 1
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Ветер перемен...
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8-( ?! На ДНЕ города? Может на ДЕНЬ,или В ДЕНЬ города? 10 000 ?! Да уж.
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