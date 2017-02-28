Сегодня в рубрике «Мелкий шрифт» ВашГород.ру разбирает акцию от телевидения «НТВ плюс».

Новокузнечанам обещают 132 канала ТВ всего за 100 рублей. Пакеты «Кино» и «Детский», судя по баннеру, предоставляются бесплатно в течение 3-х месяцев.

Обращаемся к мелкому шрифту:

«Цена за пакет „Базовый“ указана со скидкой 49 рублей, включая НДС, и действительна 12 месяцев с момента оформления подписки при условии внесения 1200 рублей на лицевой счёт и принятия условий акции в личном кабинете».

Выходит, для телеканалов за 100 рублей в месяц, надо закинуть на счёт 1200. На сайте также указано, что для скидки нужно подключить дополнительный пакет.

Читаем дальше:

«Под „бесплатно“ понимается скидка 100% на 3 месяца (включая месяц включения в акцию) на пакеты VIPКИНО (VIP — ВИП) и/или „Детский“».

Помимо этого, чтобы получить бесплатные каналы, также надо подписаться на пакет «Базовый». Предложение действительно до 31 мая.

Акция на первый взгляд кажется заманчивой, но в ней достаточно нюансов. Хотя, если вы заядлый киноман, то почему нет?