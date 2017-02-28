С такой инициативой выступила кандидат в депутаты от «Единой России».

Речь идёт о Барнауле. Идея его переименования принадлежит участнице предварительного голосования по выдвижению от партии «Единая Россия» в депутаты гордумы Марине Чаузовой. Об этом она заявила во время дебатов.

Я хотела бы предложить переименовать наш в город. А что, в честь лидера России. Несменный… Он даже лидер не только России, но и всего мира. Только подумайте, с 99-го года по настоящее время посмотрите, как Россия с колен поднялась. Может быть, в честь этого лидера и переименовать: Путинберг или Путинград, — цитирует «Коммерсант» Марину Чаузову.

По её мнению, переименование Барнаула позволит решить ряд городских проблем. Марина Чаузова считает, что после переименования «всё сразу эффективным станет». Главное, «использовать технологии поднятия России с колен».

Предложение кандидата в депутаты вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Барнаульцам, мягко говоря, он не понравилось. Горожане стали предлагать свои варианты: «Путинбург», «Путин-на-Оби» и другие. Вслед за ними ироничные замечания начали высказывать жители соседних регионов.

Мне билет куда брать? В путинберг или в путинеллу? Вдруг не туда уеду, — беспокоится новосибирец.

Для справки:

Барнаул основан в 1730 году. Своё название он получил благодаря реке Барнаулке: город расположен в месте её впадения в Обь.