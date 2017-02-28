С такой инициативой выступила кандидат в депутаты от «Единой России».
Речь идёт о Барнауле. Идея его переименования принадлежит участнице предварительного голосования по выдвижению от партии «Единая Россия» в депутаты гордумы Марине Чаузовой. Об этом она заявила во время дебатов.
Я хотела бы предложить переименовать наш в город. А что, в честь лидера России. Несменный… Он даже лидер не только России, но и всего мира. Только подумайте, с 99-го года по настоящее время посмотрите, как Россия с колен поднялась. Может быть, в честь этого лидера и переименовать: Путинберг или Путинград, — цитирует «Коммерсант» Марину Чаузову.
По её мнению, переименование Барнаула позволит решить ряд городских проблем. Марина Чаузова считает, что после переименования «всё сразу эффективным станет». Главное, «использовать технологии поднятия России с колен».
Предложение кандидата в депутаты вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Барнаульцам, мягко говоря, он не понравилось. Горожане стали предлагать свои варианты: «Путинбург», «Путин-на-Оби» и другие. Вслед за ними ироничные замечания начали высказывать жители соседних регионов.
Мне билет куда брать? В путинберг или в путинеллу? Вдруг не туда уеду, — беспокоится новосибирец.
Для справки:
Барнаул основан в 1730 году. Своё название он получил благодаря реке Барнаулке: город расположен в месте её впадения в Обь.
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Или просто постебаться ....
И, главное, зачем???
Вот попадёшь, тогда узнаешь ... При чём здесь засовы-то?
Я не думаю, что она дурнее тех, кто сидит здесь и её обсуждает.
А вот совести и самоуважения, я считаю, у неё нет совсем.
Она одна из тех, для кого "для достижения цели все средства хороши" - хочет выделиться и продвинуться любой ценой, вот и всё.
Нет, она не сумасшедшая. Писали на одном ресурсе, что у неё с мужем юридическая компания, а у многих юристов вместо совести что??? Вот-вот ...
Отработал журналистом половину жизни, писал об огромном воровстве губернаторах, мэрах, коррупции и взяточничестве прокуроров, судей, следователей. Поджигали квартиру, избивали, угрожали, снимали с работы, полицейские хватали, угрожали, писали липовые протоколы, возили в суды откровенно по заказу мэра грозили убийством.
В Кузбассе банда сотрудников УВД за 15 лет по данным сотрудников РУБОП убила 640 человек! Сотни писем родителей убитых сыновей, напрасно умоляли Путина заставить вести нормальное следствие по массовым убийством, но напрасно! Были публикации о строительстве картонных домов, сразу развалившихся, стадионе, который полуобрушился через пару месяцев после открытия в Кузбассе, воровстве чиновников в особо крупных размерах, произволе угольных предприятий, добывающих уголь в 50 метрах вблизи жилья, без СЗЗ, тайных тулеевских разрезах, которые показывали "Вести дежурная часть" сотни подписей и сотни писем Путину о злоупотреблениях губернатора Тулеева и мэров-воров, на которые люди десятилетиями не могут добиться ответа хотя бы от Администрации президента!
Путина по всем юридическим нормам надо судить по законам России.
Ну а гнусные подхалимы, грязные жополизы были и есть. Их нужно только презирать!