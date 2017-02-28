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Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

Город в Сибири предложили переименовать в Путинград

Сегодня 07:20
1288
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dreempics.com

С такой инициативой выступила кандидат в депутаты от «Единой России».

Речь идёт о Барнауле. Идея его переименования принадлежит участнице предварительного голосования по выдвижению от партии «Единая Россия» в депутаты гордумы Марине Чаузовой. Об этом она заявила во время дебатов.

Я хотела бы предложить переименовать наш в город. А что, в честь лидера России. Несменный… Он даже лидер не только России, но и всего мира. Только подумайте, с 99-го года по настоящее время посмотрите, как Россия с колен поднялась. Может быть, в честь этого лидера и переименовать: Путинберг или Путинград, — цитирует «Коммерсант» Марину Чаузову.

По её мнению, переименование Барнаула позволит решить ряд городских проблем. Марина Чаузова считает, что после переименования «всё сразу эффективным станет». Главное, «использовать технологии поднятия России с колен».

Предложение кандидата в депутаты вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Барнаульцам, мягко говоря, он не понравилось. Горожане стали предлагать свои варианты: «Путинбург», «Путин-на-Оби» и другие. Вслед за ними ироничные замечания начали высказывать жители соседних регионов.

Мне билет куда брать? В путинберг или в путинеллу? Вдруг не туда уеду, — беспокоится новосибирец.

Для справки:

Барнаул основан в 1730 году. Своё название он получил благодаря реке Барнаулке: город расположен в месте её впадения в Обь.

Комментарии 23
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Справедоивость
52 0
Мда...шизофрения она такая! А я думала,что весеннее обострение уже на спад пошло
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Павел Фомин
21 0
Правильно, а еще можно в Барнауле заложить пирамиду как у Хеопса.
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Читатель
36 0
А Барнаульцы вообще в курсе, что они с колен поднялись?
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ага .....
19 0
Да она прославиться захотела. Этакий пиар. А то кто бы про неё узнал?
Или просто постебаться ....
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Прохожий
29 0
Какое мерзкое лизоблюдство-подхалимство.Есть умные женшины,но эта видать дура набитая на всю голову.
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взгляд со стороны
28 0
Вот лизнула так лизнула!!!
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1
17 0
Может и в "Недимон", что нибудь переименуем?
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Ветер перемен...
24 3
Да давно Россию с колен подняли,твёрдо на ногах стоит,но раком. Вот же популизаторша единорасовская! Её там что,шишкой по башке 3,14zдануло?! Называть город именем какого-то,неизвестного типа. Города и улицы нужно называть именами реально великих,ставших заслуженно известными людей. Например в честь погибших ребят,командиров в той же Чечне, погибших от терактов её идола поклонения,в честь борцов с мафией захватившей власть,а не какого-то "лидера". Дура! }8-(
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Игорь
11 0
Мнение одного человека не есть мнение всех. Не надо делать себе карьеру таким образом. Это называется подхалимство и не любовь к своему городу. Хотя у меня мнение что Чаузова не местная, либо до такой степени не любит БАРНАУЛ!!! Давайте переименуем Алтайский край, ведь без края нет его столицы. Придумай что-нибудь поэффектнее, что действительно поможет городу. Хотя думаю, что "тяму" на большее не хватит!!! Предлагаю всех желающих стать депутатами обязать прохождение нарколога и психиатра с недельной диспансеризацией.
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Читатель
16 3
Мда...шизофрения она такая! А я думала,что весеннее обострение уже на спад пошло
И вот такое еще и депутат!!!!!!!!!!!!!!Ндаааааааааааааа с каждым разом убеждаешься,что плохие засовы в психушке
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222
17 0
Как можно на полном серьёзе обсуждать бред сумасшедшего?
И, главное, зачем???
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ага .....
8 0
И вот такое еще и депутат!!!!!!!!!!!!!!Ндаааааааааааааа с каждым разом убеждаешься,что плохие засовы в психушке
Минуснула за то, что "плохие засовы в психушке".
Вот попадёшь, тогда узнаешь ... При чём здесь засовы-то?
Я не думаю, что она дурнее тех, кто сидит здесь и её обсуждает.
А вот совести и самоуважения, я считаю, у неё нет совсем.
Она одна из тех, для кого "для достижения цели все средства хороши" - хочет выделиться и продвинуться любой ценой, вот и всё.
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?
9 0
Может эта бочка с салом в столичный гарем, пардон, бомонд, намылилась?
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11
12 0
И вот такое еще и депутат!!!!!!!!!!!!!!Ндаааааааааааааа с каждым разом убеждаешься,что плохие засовы в психушке
Она не депутат, а кандидат в депутаты. А кандидатов может быть море и, чтобы стать депутатом, многие идут на сделки со своей совестью.
Нет, она не сумасшедшая. Писали на одном ресурсе, что у неё с мужем юридическая компания, а у многих юристов вместо совести что??? Вот-вот ...
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Владимир Васильев
8 0
Есть все основания обвинить Путина в коррупции, халатности и злоупотреблении служебным положением!
Отработал журналистом половину жизни, писал об огромном воровстве губернаторах, мэрах, коррупции и взяточничестве прокуроров, судей, следователей. Поджигали квартиру, избивали, угрожали, снимали с работы, полицейские хватали, угрожали, писали липовые протоколы, возили в суды откровенно по заказу мэра грозили убийством.
В Кузбассе банда сотрудников УВД за 15 лет по данным сотрудников РУБОП убила 640 человек! Сотни писем родителей убитых сыновей, напрасно умоляли Путина заставить вести нормальное следствие по массовым убийством, но напрасно! Были публикации о строительстве картонных домов, сразу развалившихся, стадионе, который полуобрушился через пару месяцев после открытия в Кузбассе, воровстве чиновников в особо крупных размерах, произволе угольных предприятий, добывающих уголь в 50 метрах вблизи жилья, без СЗЗ, тайных тулеевских разрезах, которые показывали "Вести дежурная часть" сотни подписей и сотни писем Путину о злоупотреблениях губернатора Тулеева и мэров-воров, на которые люди десятилетиями не могут добиться ответа хотя бы от Администрации президента!
Путина по всем юридическим нормам надо судить по законам России.
Ну а гнусные подхалимы, грязные жополизы были и есть. Их нужно только презирать!
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*
2 5
То что медуза выжила без мозгов на протяжении 650 млн лет, даёт надежду многим людям )))))
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*
9 0
Да давно Россию с колен подняли,твёрдо на ногах стоит,но раком. Вот же популизаторша единорасовская! Её там что,шишкой по башке 3,14zдануло?! Называть город именем какого-то,неизвестного типа. Города и улицы нужно называть именами реально великих,ставших заслуженно известными людей. Например в честь погибших ребят,командиров в той же Чечне, погибших от терактов её идола поклонения,в честь борцов с мафией захватившей власть,а не какого-то "лидера". Дура! }8-(
Слышали кстати, сколько у Кадырова его несовершеннолетние дети заработали? Посмотрите декларацию. У них не только жены оказывается талантливые да ещё и дети с самых пелёнок ))))
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А Бийск Медведтаун
4 0
А Бийск Медведтаун
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Прынц на сером "козле"
6 3
Господи,что они там курят?! Может отсыпять маленько?
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Ветер перемен...
6 0
Слышали кстати, сколько у Кадырова его несовершеннолетние дети заработали? Посмотрите декларацию. У них не только жены оказывается талантливые да ещё и дети с самых пелёнок ))))
Они все там,из одной обоймы.
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читатель
3 0
...может его после смерти в мавзолей положить..тоже идея..
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