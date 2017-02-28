Три года назад крупнейший оператор связи страны придумал для наших «цифровых детей» увлекательнейшую историю, запустив проект «Поколение М» на базе интернет-сайта и групп в соцсетях Вконтакте и Инстаграм. В настоящее время тысячи мальчишек и девчонок со всей России уже реализуют свои творческие способности с помощью онлайн-уроков от звёзд, а также конкурсов, победители которых получают национальное признание, крутые стажировки и другие удивительные возможности. А теперь этот интересный проект стал ещё ближе к кузбасским детям. Мы встретились с руководителем проекта МТС «Поколение М» Еленой Новожиловой, чтобы узнать всё из первых уст.





— Елена, как и почему появилась идея такого проекта?

— Все мы знаем, что главный потребитель Интернета — это подростки и дети. Они проводят в «онлайне» по шесть-семь часов в сутки. Какой контент они там находят? Увы, большинство родителей об этом даже не знают. Если судить по статистике, то, кроме игр и соцсетей, дети часто потребляют вовсе недетский контент — с алкоголем, табаком, наркотиками… Мы решили дать детям здоровую альтернативу, предложив им вместо «плохого» Интернета «хороший». И поставили перед собой задачу: каждому ребенку, вне зависимости от того, в какой точке России он живёт, кто его родители и какой у семьи достаток, предоставить равные возможности для творческого развития. И это сработало.

— На интернет-площадке «Поколения М» сейчас работают около сотни признанных мастеров, звёзд, легенд отечественного кино, анимации, театра, фотоискусства, шоу-бизнеса и фэшн-индустрии. Было трудно уговорить их стать менторами и педагогами участников вашего проекта?

— Эти люди дают детям пример не только профессионализма и успешности, но и высоких человеческих качеств. Это важно. Наши мастера идут в проект и работают с детьми безвозмездно, разделяя идею «творчество во имя жизни». Ведь, помимо образовательной составляющей, «Поколение М» несёт в себе ещё и мощный воспитывающий момент: участники знают, что каждая их активность имеет значение, она пополняет «счётчик добра» и может спасти кому-то жизнь. Эта механика — совмещение творческого развития и привитие ребятам способности сопереживать и помогать другим — привлекает в проект замечательных людей. Кто-то, отработав в «Поколении М» сезон, не только остаётся с нами, но и приводит друзей и близких — в России есть творческие династии.

К примеру, Полина Гагарина ведёт просто титаническую работу — записывает мастер-классы, просматривает тысячи роликов с детскими выступлениями, оценивает, выбирает и поддерживает самых, на её взгляд, талантливых. Такую же работу проделывают и другие наши партнёры — скажем, продюсерский центр «Эколь», который так точно выбирает из загруженных работ «божьи искры», что многие финалисты вокального направления «Поколения М» уже стали победителями и призёрами телешоу «Голос. Дети».

В «Ералаше» у Бориса Грачевского снимаются наши юные актеры, а один из выпусков этого киножурнала будет снят по сценарию победительницы литературного конкурса. В нашем проекте работают легендарные режиссёры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, трёхкратный номинант на «Оскар» аниматор Константин Бронзит, основатель и руководитель студии «Непоседы» Елена Пиджоян, модельеры Вячеслав Зайцев, Юлия Далакян, Даша Гаузер, Игорь Гуляев и многие-многие другие.





— А как расшифровывается литера «М» в названии проекта? Видимо, подразумевается «Поколение МТС»?

— Есть много определений цифрового поколения латинскими буквами: поколение Y, поколение Z, X… Мы предложили альтернативу — Поколение М. В букве «М», на наш взгляд, заложены очень важные слова и качества: Мама, Мечта, Милосердие, Мужество, Мудрость и т. д. И все эти качества определенно присущи нашим участникам. Мы — не компания-временщик, мы думаем о том, в каком обществе будем работать через 10, 20 лет, и нам важно, чтобы это общество было устойчивым, здоровым, психологически и физически. А ещё, «М» — это Междуреченск (смеётся).

— «Поколение М» — это ведь не столько развлекательный, сколько социальный проект?

— И то, и другое. Чтобы история стала массовой и вовлекала детей, она должна быть увлекательной для ребёнка и яркой! «Поколение М» — это не только интересное времяпрепровождение, это открытый для всех доступ к ведущим наставникам страны и «высокоскоростной социальный лифт» для талантливых детей, проявивших себя в онлайн-конкурсах и замеченных мастерами. Традиционно бизнес ориентирует свои благотворительные инициативы на социально незащищённых, и, получается, что «благополучные дети» под такие программы попадают редко. А «Поколение М» — оно для всех. Абсолютно для всех! Наши призёры проходят стажировки в ведущих коллективах страны, выходят на крупнейшие концертные площадки вместе со своими кумирами, поступают в лучшие творческие вузы.





— А расскажите подробнее про «счётчик добра»?

— Мы учитываем каждую выложенную на интернет-площадке проекта творческую работу, каждый лайк и комментарий в наших группах в социальных сетях. За все эти действия начисляются баллы, общая сумма которых отражается на главной странице сайта. В конце года МТС превращает баллы в живые деньги и направляет на срочные операции и лечение тяжелобольных малышей. За три года своим творчеством дети России сгенерировали более 15 миллионов рублей, которые МТС направила на лечение и операции 35 маленьким пациентам. Мы хотим, чтобы дети росли неравнодушными и чувствовали себя полезными. Вот такой добрый у нас проект.

— Ваши собственные дети тоже участвуют в проекте?

— Мой ребёнок уже вырос, а возрастные рамки проекта — от 6 до 18 лет. Но «Поколение М» заставляет меня чувствовать себя «мамой всей России»: я знаю победителей и многих участников по именам, узнаю их по голосам и даже силуэтам, когда «Поколение М» приезжает в какой-то город, и я вижу их в зале. За три года работы проект подарил нам 167 призёров из 53 регионов страны. Больше всего как раз сибиряков — 22 победителя из Новосибирска.

— А как активно в работу «Поколения М» включились кузбасские дети?

— Подростки из Кузбасса уже становились победителями наших конкурсов. Например, Лизе Кравченко из Кемерово, которая создала лучшее креативное поздравление ансамбля «Непоседы» с 25-летием. Заслуженный приз ей вручал Влад Топалов в Москве, на сцене в «Лужниках». Сейчас среди всех регионов страны в рейтинге «Поколения М» кузбасские дети на 16-м месте по активности. Это хороший показатель — ведь в проекте участвуют 80 российских регионов.

На днях в Междуреченске произошло важное событие — компании МТС и ЕВРАЗ подписали соглашение о сотрудничестве для развития культурной сферы Кузбассса. В России таких примеров не было: два лидера различных сегментов рынка объединились, чтобы дать детям региона новые уникальные возможности. Инициатором этого сотрудничества выступила Распадская угольная компания. А мы с радостью откликнулись, разработав для кузбасских мальчишек и девчонок специальную программу на базе нашего национального проекта «Поколение М».

На церемонии подписания Сергей Степанов, генеральный директор Распадской угольной компании, заверил, что Кузбасс богат не только углём, а ещё и молодыми талантами. Уверена, он прав. Мы рады, что в работу активно включился и глава Междуреченска Сергей Кислицин. Именно он пригласил на презентацию проекта директоров междуреченских школ, творческих студий и коллективов, дворцов культуры. Без сомнения, междуреченских детей ждёт активное, насыщенное лето! Встречи со звёздами из Москвы, мастер-классы, выставки, награды и трамплин к будущим достижениям. Первый этап нашей программы — фотоконкурс — стартует уже в первой половине июня.

— Действительно, у юных междуреченцев начинается совсем другая жизнь. А как же насчёт детей из Новокузнецка и других городов Кузбасса?

— Мы будем только счастливы, если они тоже включатся в эти яркие творческие конкурсы. Ведь всё бесплатно и доступно: можно в любой момент зайти на сайт, посмотреть, попробовать себя в разных жанрах, понять, к чему лежит душа, удивить своими талантами сверстников и звёздных наставников «Поколения М». Да и на наши мастер-классы и мероприятия в Междуреченске всегда можно будет приехать, это рядом. Так что юные новокузнечане могут фотографировать, снимать кино, петь и загружать свои работы на творческую интернет-площадку «Поколения М» прямо сейчас. А если примеру ЕВРАЗа последуют другие компании Кемеровской области, возможностей для развития у кузбасских детей станет ещё больше.

Записала Инна Ким.