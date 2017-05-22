Нарушение тишины в ночное время и в выходные влетит в копеечку.

Депутаты от ЛДПР предложили наказывать нарушителей штрафом до 100 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, сообщает «Российская газета».

Документ предусматривает взимание штрафов за шумные действия с 22:00 до 06:00. В «зону риска» попадают как жилые дома, так и гостиницы, общежития, объекты социального назначения, жилые зоны и территории объектов социального назначения. В поправках предлагается также штрафовать за шум при проведении строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ с 22:00 до 07:00 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

Гражданам грозят штрафы от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; должностным лица — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; юридическим лицам — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Штрафовать будет полиция.