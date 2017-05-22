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Россиян хотят штрафовать на 100 тысяч рублей за ночной шум

Сегодня 07:30
731
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
wyccpbs.files.wordpress.com

Нарушение тишины в ночное время и в выходные влетит в копеечку.

Депутаты от ЛДПР предложили наказывать нарушителей штрафом до 100 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, сообщает «Российская газета».

Документ предусматривает взимание штрафов за шумные действия с 22:00 до 06:00. В «зону риска» попадают как жилые дома, так и гостиницы, общежития, объекты социального назначения, жилые зоны и территории объектов социального назначения. В поправках предлагается также штрафовать за шум при проведении строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ с 22:00 до 07:00 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

Гражданам грозят штрафы от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; должностным лица — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; юридическим лицам — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Штрафовать будет полиция.

Исключение депутаты сделали для действий, направленных на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций и т. п. В список вошли совершение богослужений и проведение культурно-массовых мероприятий, разрешённых органами власти.

Комментарии 3
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аватар
житель
13 18
Нашим людям на законы плевать. Они как долбили в выходные так и долбят, музыку должен слушать весь дом. Если у людей нет совести и воспитания, то это уже не исправишь. Человек не уважающий себя,никогда не будет уважать других. Наглость - второе счастье.
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квартирант
0 8
А за детский ор и стоны во время делания этих детей будут штрафовать?
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