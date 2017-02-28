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Недвижимость и строительство

Российские «города-призраки» в фотографиях — топ-5

Сегодня 09:00
891
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
hi-tech.mail.ru

На территории бывшего СССР существует немало городов-призраков, опустевших и жутких.

Города пустеют по разным причинам: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия, сообщает hi-tech.mail.ru.

Молога — город, ушедший под воду из-за гидростроительства

Город «убило» знаменитое Рыбинское водохранилище. Молога находилась в 32 км от Рыбинска в том месте, где сливались реки Молога и Волга. В 1935 году СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление о начале строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов. Это и стало «началом конца» городка, который по тем временам был достаточно населенным — 7064 жителей.

Первоначально предполагалось, что высота зеркала воды над уровнем моря составит 98 м. Но 1 января 1937 года проектируемый уровень был повышен до 102 м. Город Молога находился на отметках 98—101 м над уровнем моря и попадал в зону затопления. Все жители были эвакуированы, а город ушёл под воду.

В 1990-е годы вода в водохранилище снизилась на метр, обнажив верхушки домов и церквей, а в августе 2014 года началось маловодье, вода ушла. Стали видны целые улицы, фундаменты домов и стены церквей. Многие туристы, видя церкви и колокольни на островках думают, что они стали воплощением богатой фантазии русских зодчих.

Кадыкчан — поселок закрытых шахт

Рабочий поселок в Магаданской области, в котором жили сотрудники предприятия по добыче каменного угля Аркагалинского месторождения, возник в годы Великой Отечественной войны. Угольную шахту и сам поселок строили силами заключенных.

Шахт было несколько. Основная, № 10, была градообразующей. Шахту № 7 закрыли еще 1992 году. Уже тогда жители покидали свои дома. А в 1996 году произошел взрыв, унесший жизнь шести рабочих. Шахту было решено закрыть. Людей начали активно выселять, дома «консервировать».

Хальмер-Ю — поселение угледобытчиков, превращенное в полигон

В поселке городского типа жили угледобытчики. Заселение происходило в 1940-е годы прошлого века в связи с разведкой нового месторождения в республике Коми. В городке была создана вся инфраструктура.

В 1990-е в связи с новой экономической ситуацией в стране встал вопрос о рентабельности угольной шахты и целесообразности существования поселка. В 1995 году ликвидация поселка перешла в завершающую стадию. Не обошлось без скандалов. Некоторых жителей пришлось «запихивать» в автобусы силами ОМОНа. Также есть данные, что многим не было предоставлено равнозначное жилье.
Сейчас поселок используется как военный полигон. Так, в 2005 году в ходе учений стратегической авиации бомбардировщик Ту-160 произвел запуск трёх ракет по зданию бывшего дома культуры поселка Хальмер-Ю. На борту бомбардировщика находился Владимир Путин, сообщает издание.

Верхняя (Старая) Губаха — поселок железной руды

Посёлок находился в Пермском крае. Поселение ведет свою историю еще с XIX века: в 1825 году началось строительство первых угольных шахт. После обнаружения месторождения железной руды было налажено железнодорожное сообщение, и темпы прироста населения увеличились. К сороковым годам прошлого века в поселке насчитывалось 20 тысяч человек.

Поселок был расселен после закрытия угольных шахт как неперспективный. Официальная причина — резкое ухудшение экологической ситуации.

Иультин — поселок уникальных месторождений

В 1937 году в Иультине, Чукотский автономный округ, было открыто одно из крупнейших в мире полиметаллических месторождений. Здесь начали добывать олово, вольфрам, молибден. Иультин стал поселком геологов и получил название одноименной горы.

В 1959 году состоялось открытие Иультинского горно-обогатительного комбината. Условия рыночной экономики 1990-х вынудили закрыть комбинат как нерентабельный. К 2000 году поселок полностью опустел.

Недвижимость и строительство
Комментарии 3
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Сталин
9 1
при путинизме таких городов и сел в десятки раз больше стало.
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Алексей
7 1
А не стыдно ВГ копировать чужие статьи и даже не делать ссылки на первоисточники? Как удивительно, что почти такая же статья вышла на майле 19 мая? Да вы даже все фотографии скопировали, только поменяли порядок городов!!! Кому интересно смотрите на майле раздел hi-tech, статья называется "заброшенная страна: советские "города-призраки" в фотографиях.
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Ветер перемен...
11 0
Сделайте репортаж о вымирающих городах КузБасса,в следствии правления ЕР и их главаря.
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