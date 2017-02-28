На территории бывшего СССР существует немало городов-призраков, опустевших и жутких.

Города пустеют по разным причинам: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия, сообщает hi-tech.mail.ru.

Молога — город, ушедший под воду из-за гидростроительства

Город «убило» знаменитое Рыбинское водохранилище. Молога находилась в 32 км от Рыбинска в том месте, где сливались реки Молога и Волга. В 1935 году СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление о начале строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов. Это и стало «началом конца» городка, который по тем временам был достаточно населенным — 7064 жителей.

Первоначально предполагалось, что высота зеркала воды над уровнем моря составит 98 м. Но 1 января 1937 года проектируемый уровень был повышен до 102 м. Город Молога находился на отметках 98—101 м над уровнем моря и попадал в зону затопления. Все жители были эвакуированы, а город ушёл под воду.

В 1990-е годы вода в водохранилище снизилась на метр, обнажив верхушки домов и церквей, а в августе 2014 года началось маловодье, вода ушла. Стали видны целые улицы, фундаменты домов и стены церквей. Многие туристы, видя церкви и колокольни на островках думают, что они стали воплощением богатой фантазии русских зодчих.

Кадыкчан — поселок закрытых шахт

Рабочий поселок в Магаданской области, в котором жили сотрудники предприятия по добыче каменного угля Аркагалинского месторождения, возник в годы Великой Отечественной войны. Угольную шахту и сам поселок строили силами заключенных.

Шахт было несколько. Основная, № 10, была градообразующей. Шахту № 7 закрыли еще 1992 году. Уже тогда жители покидали свои дома. А в 1996 году произошел взрыв, унесший жизнь шести рабочих. Шахту было решено закрыть. Людей начали активно выселять, дома «консервировать».

Хальмер-Ю — поселение угледобытчиков, превращенное в полигон

В поселке городского типа жили угледобытчики. Заселение происходило в 1940-е годы прошлого века в связи с разведкой нового месторождения в республике Коми. В городке была создана вся инфраструктура.

В 1990-е в связи с новой экономической ситуацией в стране встал вопрос о рентабельности угольной шахты и целесообразности существования поселка. В 1995 году ликвидация поселка перешла в завершающую стадию. Не обошлось без скандалов. Некоторых жителей пришлось «запихивать» в автобусы силами ОМОНа. Также есть данные, что многим не было предоставлено равнозначное жилье.

Сейчас поселок используется как военный полигон. Так, в 2005 году в ходе учений стратегической авиации бомбардировщик Ту-160 произвел запуск трёх ракет по зданию бывшего дома культуры поселка Хальмер-Ю. На борту бомбардировщика находился Владимир Путин, сообщает издание.

Верхняя (Старая) Губаха — поселок железной руды

Посёлок находился в Пермском крае. Поселение ведет свою историю еще с XIX века: в 1825 году началось строительство первых угольных шахт. После обнаружения месторождения железной руды было налажено железнодорожное сообщение, и темпы прироста населения увеличились. К сороковым годам прошлого века в поселке насчитывалось 20 тысяч человек.

Поселок был расселен после закрытия угольных шахт как неперспективный. Официальная причина — резкое ухудшение экологической ситуации.

Иультин — поселок уникальных месторождений

В 1937 году в Иультине, Чукотский автономный округ, было открыто одно из крупнейших в мире полиметаллических месторождений. Здесь начали добывать олово, вольфрам, молибден. Иультин стал поселком геологов и получил название одноименной горы.

В 1959 году состоялось открытие Иультинского горно-обогатительного комбината. Условия рыночной экономики 1990-х вынудили закрыть комбинат как нерентабельный. К 2000 году поселок полностью опустел.